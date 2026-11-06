Эксперт раскрыл причину двукратного ускорения разрядки смартфонов на холоде

Инженер Максим Ильченко назвал физические причины, по которым смартфон быстро разряжается на морозе и внезапно отключается при остатке заряда в 20-30 процентов. По заявлению специалиста, скорость потери энергии при отрицательных температурах увеличивается вдвое из-за изменения свойств элементов питания, которые начинают терять эффективность уже при минус 5 и минус 10 градусах Цельсия.

В современных гаджетах используются литий-ионные аккумуляторы — накопители энергии, где электрический ток создается за счет движения положительно заряженных частиц (ионов лития) через специальную жидкую среду (электролит). На холоде этот электролит густеет, движение частиц замедляется, и батарея хуже отдает энергию. В результате происходит временное падение напряжения — силы, проталкивающей ток к деталям устройства. Встроенный контроллер смартфона воспринимает падение напряжения как полную разрядку и экстренно выключает систему для защиты микросхем, даже если фактический запас энергии еще сохранился.

Дополнительную нагрузку на замерзший элемент питания создают запущенные программы и модули связи. Включенная спутниковая навигация, использование камеры, передача данных через мобильный интернет и высокая яркость экрана требуют повышенной отдачи тока. Кроме того, в зонах со слабым покрытием сотовой сети приемопередатчик телефона автоматически увеличивает мощность для поиска базовой станции, что ускоряет истощение ресурса батареи.

Для предотвращения отключения телефона на холоде эксперт рекомендует перед выходом из помещения зарядить аппарат до 80-100 процентов, принудительно закрыть неиспользуемые приложения и снизить уровень подсветки дисплея. На улице устройство следует держать во внутреннем кармане верхней одежды или в сумке максимально близко к телу, избегая внешних карманов брюк и рюкзаков. Защитный чехол при этом работает как дополнительный теплоизолятор.

Замерзший гаджет запрещено принудительно нагревать бытовым феном или класть на радиатор отопления. Резкий перепад температур деформирует внутренние компоненты и провоцирует появление конденсата — мелких капель воды, которые выделяются из теплого воздуха при контакте с ледяными деталями внутри корпуса. Влага на платах вызывает короткое замыкание, то есть прямое соединение электрических контактов, которое сжигает электронику. Инженер предписывает выключить остывший аппарат и оставить его в помещении на 30-60 минут. Подключать зарядное устройство можно только после естественного прогрева гаджета до комнатной температуры. Если смартфон быстро разряжается на морозе при минимальном минусе или теряет заряд в тепле, владельцу необходимо обратиться в сервисный центр для проверки износа литий-ионного аккумулятора.

Источник: hi-tech