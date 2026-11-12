Экран Samsung Galaxy Z Roll будет растягиваться с 16:9 до 21:9, но за это придётся заплатить

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Вместо складывания пополам Samsung может предложить смартфон, который увеличивает экран за счёт выдвижной конструкции. По предварительным данным, устройство Galaxy Z Roll сможет менять соотношение сторон дисплея с 16:9 на 21:9, превращаясь из компактного аппарата в вытянутый экран для просмотра контента и работы с приложениями.

Автор: grok Источник: grok.com

О концепции сообщили инсайдер Ice Universe и профильные издания. В сети появились рендеры предполагаемого устройства, однако они не являются официальными изображениями Samsung. Судя по опубликованной информации, гибкая панель будет выдвигаться вверх, увеличивая рабочую площадь без необходимости раскрывать корпус, как у Galaxy Z Fold.

Главный вопрос к конструкции связан с аккумулятором. Выдвижной механизм, направляющие и мотор привода занимают место внутри корпуса, которое в обычном смартфоне можно отвести под батарею. Кроме того, увеличенная площадь дисплея потребует дополнительной энергии. Поэтому Samsung предстоит решить, как совместить подвижную панель, компактный корпус и приемлемую автономность. Пока компания не подтвердила ни название Galaxy Z Roll, ни сроки выхода устройства.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 218 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12131 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор моющего пылесоса iLife W90 Pro со станцией очистки и высокой силой всасывания

Компания Ilife представила продолжение линейки бюджетных вертикальных пылесосов. W90 Pro предназначается для сухой и влажной уборки в квартире, одновременно собирая мусор и протирая пол от пятен....

Почему в сутках 24 часа, а не 10: как сформировалась привычная для нас, но неудобная система времени

Представьте, что будильник звенит не в 7:30, а в 3,125 по десятичной шкале, а на циферблате всего десять делений. Такой мир почти стал реальностью в конце XVIII века, когда французские...

5000 циклов зарядки и двойная емкость: как устроены новые литий-иодные аккумуляторы

Современные литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили, подошли к пределу своих физических возможностей. Принцип их работы основан на том, что ионы лития во время...

Как проверить ping и узнать занятые IP-адреса? Обзор кабельного тестера FNIRSI LPM-10C

Тестер предназначен для работы со слаботочными системами и обладает широким набором возможностей. С его помощью можно просканировать сеть на наличие занятых IP-адресов, выполнить ping, проверить...

Искусство выживания в ледяном краю: как монгольские скотоводы переживают зимы с морозами свыше 50 градусов

Зима в Монголии — это не «похолодание», а отдельный суровый сезон. Как кочевники выживали (и выживают до сих пор) там, где столбик термометра падает ниже -50 °C, а степной ветер...

Такахе: птицу считали вымершей полвека, а она всё это время жила в горах

В ноябре 1948 года в горах Новой Зеландии нашли птицу, которой, как считалось, уже не существовало. Не маленькую и неприметную: взрослый такахе может весить почти четыре килограмма. У него яркое...