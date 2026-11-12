Экран Samsung Galaxy Z Roll будет растягиваться с 16:9 до 21:9, но за это придётся заплатить

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Вместо складывания пополам Samsung может предложить смартфон, который увеличивает экран за счёт выдвижной конструкции. По предварительным данным, устройство Galaxy Z Roll сможет менять соотношение сторон дисплея с 16:9 на 21:9, превращаясь из компактного аппарата в вытянутый экран для просмотра контента и работы с приложениями.

О концепции сообщили инсайдер Ice Universe и профильные издания. В сети появились рендеры предполагаемого устройства, однако они не являются официальными изображениями Samsung. Судя по опубликованной информации, гибкая панель будет выдвигаться вверх, увеличивая рабочую площадь без необходимости раскрывать корпус, как у Galaxy Z Fold.

Главный вопрос к конструкции связан с аккумулятором. Выдвижной механизм, направляющие и мотор привода занимают место внутри корпуса, которое в обычном смартфоне можно отвести под батарею. Кроме того, увеличенная площадь дисплея потребует дополнительной энергии. Поэтому Samsung предстоит решить, как совместить подвижную панель, компактный корпус и приемлемую автономность. Пока компания не подтвердила ни название Galaxy Z Roll, ни сроки выхода устройства.

Источник: phonearena