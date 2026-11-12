Шесть отсеков вместо хаоса: LAIR S2 превращает EDC-сумку в переносную рабочую станцию

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| Новость | Инструменты и запчасти

Модульная сумка LAIR S2 позволяет менять внутреннюю организацию под содержимое и переключаться между четырьмя способами ношения. Конструкция рассчитана на повседневные вещи, электронику и компактные инструменты. Проект появился на Kickstarter.

Автор: LAIR Источник: www.kickstarter.com

В основном отделении предусмотрены шесть независимых секций. Их расположение можно менять благодаря системе крепления на липучках. Спереди находится отдельный карман для вещей, к которым нужен быстрый доступ. Ещё одна особенность — регулируемое раскрытие основного отделения от 0 до 180 градусов. Пользователь может приоткрыть сумку для извлечения мелочей или полностью открыть её для доступа ко всему содержимому.

Автор: LAIR Источник: www.kickstarter.com

Снаружи предусмотрена панель MOLLE для крепления дополнительных аксессуаров. Есть и отдельная площадка с липучками для нашивок. Сумку можно носить через плечо, на груди, на поясе или в руке. Такая компоновка позволяет менять способ переноски в зависимости от ситуации, не перекладывая содержимое в другую сумку.

Автор: LAIR Источник: www.kickstarter.com

LAIR S2 выпускают в обычной версии из нейлона и исполнении S2 Pro из лёгкой композитной ткани. Стартовая цена для ранних участников кампании составляет 39 и 55 долларов соответственно. Заявленная розничная стоимость — 65 и 89 долларов. Отправку заказов планируют начать в марте 2027 года, после завершения кампании на Kickstarter.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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