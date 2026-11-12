Озоновая дыра над Антарктидой выросла до рекордных за 10 лет размеров до 27 млн км²

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Озоновая дыра над Антарктидой разрослась до 27,1 млн км² — максимального показателя за последние десять лет. В сентябре 2026 года она заняла территорию, сопоставимую почти с тремя площадями США. Причиной стал необычно мощный полярный вихрь, который усилил разрушение озона в атмосфере.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

18 сентября площадь дыры достигла максимума. Средний показатель за период с 7 сентября по 13 октября составил около 25 млн км². По максимальной площади 2026 год занял седьмое место за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся 48 лет назад.

Полярный вихрь удерживал над Антарктидой холодный воздух и препятствовал перемешиванию атмосферных масс. В результате условия для разрушения озона сохранялись дольше обычного. Минимальная концентрация газа над Южным полюсом опустилась до 105 единиц Добсона. Для сравнения, в 2006 году фиксировали 92 единицы.

Однако увеличение озоновой дыры не означает разворота процесса восстановления атмосферы. Благодаря Монреальскому протоколу сокращение выбросов разрушающих озон веществ предотвратило расширение дыры ещё на 3,5 млн км². Полного восстановления озонового слоя над Антарктидой учёные ожидают к 2070-м годам.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 208 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Наука и космос 244 9496 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор моющего пылесоса iLife W90 Pro со станцией очистки и высокой силой всасывания

Компания Ilife представила продолжение линейки бюджетных вертикальных пылесосов. W90 Pro предназначается для сухой и влажной уборки в квартире, одновременно собирая мусор и протирая пол от пятен....

Почему в сутках 24 часа, а не 10: как сформировалась привычная для нас, но неудобная система времени

Представьте, что будильник звенит не в 7:30, а в 3,125 по десятичной шкале, а на циферблате всего десять делений. Такой мир почти стал реальностью в конце XVIII века, когда французские...

5000 циклов зарядки и двойная емкость: как устроены новые литий-иодные аккумуляторы

Современные литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили, подошли к пределу своих физических возможностей. Принцип их работы основан на том, что ионы лития во время...

Как проверить ping и узнать занятые IP-адреса? Обзор кабельного тестера FNIRSI LPM-10C

Тестер предназначен для работы со слаботочными системами и обладает широким набором возможностей. С его помощью можно просканировать сеть на наличие занятых IP-адресов, выполнить ping, проверить...

Искусство выживания в ледяном краю: как монгольские скотоводы переживают зимы с морозами свыше 50 градусов

Зима в Монголии — это не «похолодание», а отдельный суровый сезон. Как кочевники выживали (и выживают до сих пор) там, где столбик термометра падает ниже -50 °C, а степной ветер...

Такахе: птицу считали вымершей полвека, а она всё это время жила в горах

В ноябре 1948 года в горах Новой Зеландии нашли птицу, которой, как считалось, уже не существовало. Не маленькую и неприметную: взрослый такахе может весить почти четыре килограмма. У него яркое...