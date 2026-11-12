Озоновая дыра над Антарктидой выросла до рекордных за 10 лет размеров до 27 млн км²

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Озоновая дыра над Антарктидой разрослась до 27,1 млн км² — максимального показателя за последние десять лет. В сентябре 2026 года она заняла территорию, сопоставимую почти с тремя площадями США. Причиной стал необычно мощный полярный вихрь, который усилил разрушение озона в атмосфере.

18 сентября площадь дыры достигла максимума. Средний показатель за период с 7 сентября по 13 октября составил около 25 млн км². По максимальной площади 2026 год занял седьмое место за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся 48 лет назад.

Полярный вихрь удерживал над Антарктидой холодный воздух и препятствовал перемешиванию атмосферных масс. В результате условия для разрушения озона сохранялись дольше обычного. Минимальная концентрация газа над Южным полюсом опустилась до 105 единиц Добсона. Для сравнения, в 2006 году фиксировали 92 единицы.

Однако увеличение озоновой дыры не означает разворота процесса восстановления атмосферы. Благодаря Монреальскому протоколу сокращение выбросов разрушающих озон веществ предотвратило расширение дыры ещё на 3,5 млн км². Полного восстановления озонового слоя над Антарктидой учёные ожидают к 2070-м годам.

Источник: sciencedaily