Huawei Nova 18 может получить квадратную селфи-камеру на 68 Мп

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Смартфоны Huawei Nova 18 могут получить фронтальную камеру на 68 Мп с квадратным датчиком. По данным китайского блогера Digital Chat Station, сенсор формата 1:1 уже тестируют, а серия должна выйти в первой половине 2027 года.

Автор: Huawei Источник: www.huaweicentral.com

Ранее предполагалось, что Huawei применит такой датчик в линейке Pura 100. Теперь, судя по слухам, первыми его могут получить именно Nova. Квадратная фронтальная камера впервые появилась в iPhone 17, а в серии Pura 90 компания сделала упор на сенсор на 200 Мп, а не на формат 1:1.

Квадратный датчик позволяет снимать фото и видео в горизонтальной и вертикальной ориентации без поворота смартфона. Кроме того, такой формат даёт возможность расширять поле зрения и вмещать в кадр больше людей при групповых селфи.

Сейчас в Nova 16 стоит фронтальная камера на 50 Мп, а в старших версиях к ней добавлен мультиспектральный модуль.

Источник: Huawei Central

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