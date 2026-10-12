OnePlus открыла запись на бета-тестирование ColorOS 17 для пяти смартфонов, но попробовать новую систему пока могут только пользователи в Индии. Приём заявок завершается 12 октября, поэтому у владельцев совместимых устройств осталось мало времени, чтобы присоединиться к программе. Об этом компания сообщила на официальном форуме сообщества OnePlus.

В программу вошли OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R и OnePlus 13s. Перед подачей заявки смартфон необходимо обновить до определённой версии OxygenOS 16: требования различаются в зависимости от модели. Для регистрации нужно открыть настройки устройства, перейти в раздел сведений о телефоне и выбрать пункт бета-тестирования. После одобрения заявки прошивка поступит по воздуху.

Испытательная сборка может работать нестабильно: OnePlus предупреждает о возможных сбоях приложений, задержках интерфейса, чёрных экранах, нагреве и повышенном расходе аккумулятора. Компания рекомендует освободить не менее 4 ГБ памяти, зарядить смартфон минимум до 30% и заранее сохранить важные данные. Установка бета-версии на основной телефон может оказаться неудобной, если устройство необходимо для повседневной работы.

Источник: gizmochina