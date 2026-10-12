ColorOS 17 добралась до OnePlus 15 и OnePlus 13: кто может установить новую систему

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

OnePlus открыла запись на бета-тестирование ColorOS 17 для пяти смартфонов, но попробовать новую систему пока могут только пользователи в Индии. Приём заявок завершается 12 октября, поэтому у владельцев совместимых устройств осталось мало времени, чтобы присоединиться к программе. Об этом компания сообщила на официальном форуме сообщества OnePlus.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

В программу вошли OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 13, OnePlus 13R и OnePlus 13s. Перед подачей заявки смартфон необходимо обновить до определённой версии OxygenOS 16: требования различаются в зависимости от модели. Для регистрации нужно открыть настройки устройства, перейти в раздел сведений о телефоне и выбрать пункт бета-тестирования. После одобрения заявки прошивка поступит по воздуху.

Испытательная сборка может работать нестабильно: OnePlus предупреждает о возможных сбоях приложений, задержках интерфейса, чёрных экранах, нагреве и повышенном расходе аккумулятора. Компания рекомендует освободить не менее 4 ГБ памяти, зарядить смартфон минимум до 30% и заранее сохранить важные данные. Установка бета-версии на основной телефон может оказаться неудобной, если устройство необходимо для повседневной работы.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 197 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
Блог Смартфоны и телефоны 830 11773 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Активируем «Деньги» в Telegram: Как сделать некастодиальный GRAM Wallet прямо в мессенджере?

В Telegram постепенно развивается новая функция, которая может изменить привычный способ отправки цифровых активов. Теперь в мессенджере появляется встроенный GRAM Wallet, который в итоговой...

Конжи: как простая рисовая каша стала в Азии завтраком, домашней едой и блюдом для восстановления сил

У конжи есть редкое свойство: она почти исчезает как отдельный продукт и превращается в состояние риса. Зёрна долго варят в большом количестве воды, пока они не распадаются, крахмал не делает...

Как Toyota 2000GT изменила представление о японских автомобилях, но не стала массовой

В конце 1960-х покупатель дорогого спорткара мог выбирать между известными европейскими марками — и неожиданно обнаружить среди них Toyota. Низкое японское купе выглядело убедительно,...

Как млекопитающие научились пить молоко: юрский хищник опередил эволюцию на десятки миллионов лет

Способность выкармливать потомство молоком дала млекопитающим решающее эволюционное преимущество, однако точное время и порядок появления этой адаптации долгое время оставались предметом споров....

Как кошка воспитывает котят и почему шипение не всегда означает наказание

Котёнок возится возле маминого хвоста, карабкается ей на спину, заглядывает в морду. Кошка некоторое время лежит спокойно, потом поворачивается, шипит и выставляет лапу. Подобную сцену легко...