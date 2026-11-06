ColorOS 17 доберётся до 25 смартфонов OPPO и Realme: названы даты обновления

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Обновление ColorOS 17 в ноябре охватит 25 моделей смартфонов OPPO и Realme. Производители опубликовали график распространения новой версии системы: в списке оказались как сравнительно свежие устройства, так и складные смартфоны Find N3 и Find N3 Flip. Развёртывание уже началось и продлится до 24 ноября.

У OPPO обновление выйдет 18 ноября для Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G и Reno15 5G. На следующий день к ним присоединится Reno15c 5G, 23 ноября — Reno15 F 5G. Последняя волна для этой марки запланирована на 24 ноября: прошивку получат Find N3, Find N3 Flip, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition и Reno14 F 5G.

У Realme график начинается раньше. С 5 ноября обновление доступно для GT 7 и GT 7 Dream Edition, 18 ноября очередь дойдёт до GT 7T. Самая массовая волна назначена на 19 ноября: в неё вошли Realme 16 5G, 15 Pro 5G, 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition, 15 5G, 15x 5G, 15T 5G, P4 Pro 5G, P4 5G, Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G.

Обе компании предупреждают, что указанные даты обозначают начало распространения прошивки, а не гарантированный день её получения каждым пользователем. Обновление будет приходить партиями. Сроки могут отличаться в зависимости от региона, модели устройства и оператора связи.

Источник: gizmochina