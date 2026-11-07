Elysian Acoustic Labs PILGRIM 26 — 1DD + 3BA — поступили в продажу новые гибридные наушники на арматурах Knowles

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В продажу поступила новая модель гибридных внутриканальных наушников PILGRIM 26 от малазийской компании Elysian Acoustic Labs. PILGRIM 26 являются продолжением первой модели PILGRIM, которая вышла примерно два с половиной года назад. Конфигурация драйверов по количеству не изменилась, здесь все также один динамический драйвер и три арматурных, зато поменяли разъем для кабеля на привычный всем 2-pin. Доступны новые «Пилигримы» для заказа с джеком на 3,5 мм или с балансным на 4,4 мм, и каждый вариант будет стоить 299,99 долларов.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

У первой версии PILGRIM было сопротивление всего 9 Ом, и, как отмечают пользователи, дополнительное сопротивление источника или кабеля могло сказаться на тональном балансе наушников. На этот раз сопротивление стало 32 Ома, а это значит, что связка «наушники-источник» будет более стабильная. Чувствительность наушников составляет 103 дБ на 1 КГц. Диапазон заявленных частот — от 10 до 20 КГц.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Корпуса наушников сделаны из алюминия методом фрезеровки с матовой отпескоструенной поверхностью, металлический звуковод изготовлен отдельно. За звук в PILGRIM 26 отвечает один динамический драйвер для низких частот с PEEK + PU диафрагмой диаметром 9,2 мм и толщиной всего 4,2 мкм, два арматурных драйвера от Knowles для средних частот и один кастомный арматурный драйвер для высоких частот. Регулирует согласованность драйверов трехполосный кроссовер.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Нам обещают хорошее расширение низких частот с основной направленностью на глубокое, точное воспроизведение общего звучания и естественными и цельными высокими частотами. Если же судить по графику от производителя, то эта настройка ориентирована на целевую кривую Harman, но с ранним подъемом области присутствия и быстрым спадом высоких частот.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Комплектуются наушники насадками ARC Oval Eartips от Effect Audio, кабелем с медными нитями с посеребрением с джеком на 3,5 или 4,4 мм также от Effect Audio, чехлом для хранения и переноски и комплектом для чистки, который включает в себя щеточку и салфетку.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Источник: HiFiGO

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