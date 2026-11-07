OPPO Find X10 Ultra с тремя 200-Мп камерами оказался под угрозой отмены

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OPPO, вероятно, приостановила разработку своего следующего главного флагмана — Find X10 Ultra. Ожидалось, что смартфон станет преемником одного из лучших камерофонов на рынке, однако проект столкнулся с неожиданными трудностями и может быть полностью отменен.

OPPO Finx X9 Ultra (на фото) может остаться без преемника - модель X10 Ultra, по всей видимости, отменена из-за кризиса на рынке памяти
OPPO Finx X9 Ultra (на фото) может остаться без преемника — модель X10 Ultra, по всей видимости, отменена из-за кризиса на рынке памяти
Автор: OPPO Источник: www.oppo.com

Об этом сообщил известный и авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station в китайской социальной сети Weibo. По данным источника, руководство OPPO приостановило работу над грядущим топовым устройством. Хотя инсайдер не назвал модель напрямую, контекст явно указывает на Find X10 Ultra. Позже в комментариях информатор уточнил, что выпуск модели этого поколения фактически отменен.

Эта новость стала сюрпризом для индустрии, так как неанонсированный смартфон уже успел вызвать большой ажиотаж благодаря слухам о его выдающихся фотовозможностях. Буквально на этой неделе в сеть утекла информация о том, что Find X10 Ultra должен был получить революционную систему камер: 200-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, перископ с 3-кратным зумом также на 200 Мп и дополнительный 50-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным приближением.

Поскольку предыдущая модель, Find X9 Ultra, вышла только в мае, релиз новинки в ближайшее время и не планировался. Тем не менее решение поставить на паузу разработку столь мощного устройства выглядит необычно. Профильные эксперты предполагают, что причиной отмены флагмана мог стать продолжающийся кризис и дефицит на рынке чипов оперативной памяти.

На данный момент компания OPPO официально никак не прокомментировала судьбу Find X10 Ultra, поэтому к информации инсайдеров стоит относиться с долей скептицизма. Однако, если слухи об отмене смартфона подтвердятся, это станет серьезным разочарованием для энтузиастов мобильной фотографии, которые высоко оценили возможности прошлогоднего Find X9 Ultra.

Источник: Android Authority

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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