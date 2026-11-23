Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

iQOO 16R засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и Android 17. Но главная интрига новинки не в результатах тестирования: смартфону также приписывают аккумулятор на 10 000 мА·ч и встроенный вентилятор охлаждения. При этом его предшественник iQOO 15R оснащён более мощным Snapdragon 8 Gen 5.

В Geekbench устройство с номером модели Vivo I2606 набрало 1775 баллов в одноядерном и 6680 баллов в многоядерном тестах. За графику отвечает Adreno 825. Процессор Snapdragon 8s Gen 4 получил восемь ядер с максимальной частотой 3,21 ГГц.

По предварительным данным, iQOO 16R оснастят 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Сочетание огромной батареи и активного охлаждения больше напоминает характеристики специализированного игрового аппарата, чем обычного смартфона. Однако выбор процессора вызывает вопросы: пока неизвестно, почему производитель может отказаться от более производительной платформы предыдущего поколения.

Официальной даты премьеры и подтверждённых характеристик пока нет. В Китае модель, предположительно, выйдет под названием iQOO Z12 Turbo, а на других рынках может получить обозначение iQOO 16R.

Источник: gadgets360