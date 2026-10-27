Apple выпустила iOS 27.2: складной iPhone получил стилус, а Siri — новые языки

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Apple выпустила iOS 27.2, которая расширяет возможности голосового помощника Siri AI и впервые добавляет поддержку стилуса Apple Pencil на обоих экранах складного смартфона iPhone Duo. Обновление также позволяет помощнику учитывать прошлые разговоры и получать информацию из большего числа приложений. Одновременно компания добавила новые функции в «Сообщения», «Фото», Apple Music и другие системные сервисы.

Siri AI получила поддержку французского, японского, корейского, португальского и испанского языков. Помощник может обращаться к контексту предыдущих бесед, учитывать фотографии из сообщений, голосовую почту, события календаря и историю Safari. Отдельная настройка Excluded Apps позволяет ограничить список приложений, к которым имеют доступ Siri, поиск и системные рекомендации. При этом Siri AI пока недоступна на iPhone в Евросоюзе и материковом Китае.

В приложении «Сообщения» появились контекстные подсказки, которые помогают выполнять действия прямо из переписки: например, добавлять встречу в календарь или отслеживать посылку. В «Фото» можно редактировать подписи и комментарии к общим альбомам, а также получать напоминания об их скором истечении срока действия. Приложения «Фото» и Image Playground получили поддержку водяных знаков SynthID для распознавания изображений, созданных или существенно изменённых с помощью ИИ.

Для владельцев iPhone Duo обновление открывает возможность использовать Apple Pencil с разъёмом USB-C на внутреннем и внешнем дисплеях. Смартфон также получил функцию Edge Light, которая подсвечивает лицо пользователя во время видеозвонков. Apple выпустила iOS 27.2 для всех совместимых с iOS 27 моделей iPhone. Установить её можно через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Источник: gizmochina