Apple может выпустить iPhone XX с изогнутым стеклом и без вырезов на экране

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple может представить юбилейный iPhone в 2027 году — к 20-летию выхода первого iPhone. По сообщениям Bloomberg и Macworld, устройство может получить название iPhone 20 или iPhone XX и стать крупным обновлением дизайна.

Первый iPhone вышел 29 июня 2007 года. В 2017 году Apple отметила десятилетие выпуском iPhone X, а в 2027 году, по сообщениям СМИ, может представить модель с почти полностью безрамочным экраном и изогнутым стеклом.

По данным Bloomberg, новый iPhone может иметь экран без вырезов, а FaceID и фронтальную камеру — разместить под дисплеем. Ранее аналитик Ross Young предполагал, что полностью безрамочный дизайн появится только в 2030 году, поэтому окончательные характеристики остаются неясными.

Автор: Мэтью Йохе Источник: commons.wikimedia.org

Ожидаются две модели с диагоналями около 6,3 и 6,9 дюйма — по размерам близкие к текущим iPhone Pro и Pro Max. Внутри может появиться чип A21 Pro, модем C3 и обновлённый модуль беспроводной связи.

По сообщениям утечек, Apple также рассматривает кнопки с тактильной отдачей вместо физических: кнопка питания, громкости, Action и Camera Control могут стать сенсорными зонами в корпусе. Это должно уменьшить количество отверстий и повысить устойчивость к влаге и пыли.

В камере может появиться новый сенсор Sony с технологией LOFIC, которая расширяет динамический диапазон и снижает шум в тенях. Ожидаются три модуля: основной, сверхширокоугольный и телефото. Обсуждается также возможность сенсора на 200 Мп.

Для увеличения автономности Apple может использовать аккумулятор с кремниевым анодом. Такая технология позволяет увеличить плотность энергии и ёмкость батареи без значительного увеличения размеров корпуса.

По данным Macworld, юбилейный iPhone может выйти в сентябре 2027 года по цене от $1299. Однако Apple пока не подтвердила существование устройства, его название, характеристики, дату выхода или стоимость.

Источник: Macworld

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