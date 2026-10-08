Apple может выпустить iPhone без традиционной рамки и механических кнопок

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple рассматривает новый тип OLED-дисплея для будущего iPhone, но разработка зависит от готовности Samsung. Речь идёт о панели, которая выходит за пределы лицевой части смартфона и загибается на боковые грани, верхнюю и нижнюю части корпуса.

Информацию распространил китайский инсайдер Instant Digital. По его данным, Samsung работает над конструкцией, которую внутри компании называют full-surround OLED. Она должна закрывать не только переднюю поверхность устройства, но и углы, благодаря чему видимая рамка станет минимальной.

Такой экран отличается от обычных изогнутых панелей. У них боковые края часто используются для визуального эффекта, но верхняя и нижняя части корпуса остаются традиционными. В новой разработке изгиб предполагается по всему периметру смартфона.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

Технология может позволить Apple отказаться от заметной рамки, а в перспективе — уменьшить число отверстий и физических элементов на корпусе. Однако производство такой панели связано с техническими сложностями: возможны искажения изображения на углах, проблемы с защитным покрытием, чувствительностью сенсора и размещением антенн.

Первые сообщения о необычном экране появились на фоне слухов о юбилейном iPhone, который Apple якобы готовит к 20-летию бренда в 2027 году. При этом для ближайшей модели ожидается более умеренный вариант дизайна с небольшим изгибом по краям. Полностью окружающая корпус панель может появиться позднее.

Samsung уже поставляет Apple OLED-дисплеи для iPhone, но компании не подтверждали разработку специальной full-surround-панели или участие Apple в её создании.

Пока речь идёт только о неподтверждённой информации. Apple не раскрыла дизайн следующих iPhone, а Samsung не объявила сроки готовности новой технологии. Поэтому безрамочный аппарат с экраном на боковых гранях остаётся перспективным проектом, а не анонсированным устройством.

Источник: Teknoburada.Net

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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