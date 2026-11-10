Apple меняет процессы создания iOS 28 — у разработчиков появится больше пространства для творчества

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Как сообщает в своей новостной рассылке репортер Bloomberg Марк Гурман, компания Apple скорректировала этапы разработки своей новой операционной системы — iOS 28. Благодаря этому у разработчиков появится больше времени на создание новых функций и их тестирование. Весь рабочий процесс претерпевает изменения, что открывает дополнительные возможности для творчества.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

iOS 27 вышла совсем недавно — 14 сентября. Тем не менее, уже известно, что работа над следующей версией системы будет организована иначе. Ранее процесс разработки делился на три этапа, обозначаемых как M1, M2 и M3. Каждый этап обычно длился восемь недель: четыре недели отводились на программирование, а еще четыре — на этап «конвергенции».

На этапе конвергенции новые функции интегрируются в операционную систему. Сообщается, что Apple пересмотрела распределение времени между этими этапами, сделав акцент на более продолжительном периоде программирования (M1). В будущем у разработчиков будет шесть недель на написание кода и создание функций, а на этап конвергенции останется две недели. Эти изменения коснутся iOS 28, iPadOS 28 и macOS 28.

По данным Bloomberg, это изменение было в целом положительно встречено внутри компании. Оно создает больше пространства для творчества и снижает давление, связанное с интеграцией технологий. Благодаря более пристальному вниманию к этапу «M1» у разработчиков появляется больше времени на проработку перспективных идей, прежде чем их потребуется внедрять в операционную систему. При этом привычный график выпуска продуктов останется прежним.

Как отмечает Гурман, дополнительное время позволит повысить общее качество функций. Вместо небольших, поэтапных улучшений Apple сможет разрабатывать более фундаментальные нововведения. Однако пока неясно, о каких именно функциях для iOS 28 идет речь.

По мнению Гурмана, эти изменения могут быть также ответом на растущее давление, требующее от Apple наверстать упущенное в сфере искусственного интеллекта. Одна из ключевых целей — превратить Siri в «агентную» систему, способную выполнять сложные задачи и взаимодействовать со сторонними приложениями.

Насколько мне известно, в долгосрочной перспективе Apple планирует двигаться именно в этом направлении. Полагаю, что уже в следующем году компания может значительно расширить агентные возможности Siri — впрочем, учитывая текущие запросы потребителей и требования рынка, особого выбора у нее, пожалуй, и нет.

Марк Гурман

Эта оценка отчасти противоречит словам Джона Тернуса, нового руководителя одного из ключевых направлений в Apple. В недавнем интервью журналу Wired он заявил, что совершенно спокойно относится к разговорам об «отставании» Apple в области ИИ.

Меня вполне устраивает наше нынешнее положение.

Джон Тернус

Он подчеркнул, что не считает саму технологию самоцелью. Ее следует использовать только там, где она может принести реальную пользу. Поэтому решение о выпуске новых продуктов останется за людьми. Тем не менее, как отмечает Гурман, из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта компания Apple может оказаться в непростом положении: с одной стороны — ее собственные стандарты, с другой — давление рынка.

Источник: Bloomberg

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор avia_news Рейтинг +3.10
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