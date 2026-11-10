Всего 5 граммов — и ЭКГ на пальце: Rogbid бросила вызов умным часам

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Китайская компания Rogbid представила умное кольцо VitalRing, которое умеет снимать электрокардиограмму (ЭКГ) без использования смарт-часов. Устройство весит около 5 граммов, выполнено из титанового сплава и сочетает измерение сердечного ритма с контролем уровня кислорода в крови. Цена новинки составляет $129,99.

Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

В отличие от обычного мониторинга пульса, для записи ЭКГ VitalRing использует два контактных электрода на корпусе. Пользователю нужно прикоснуться к ним пальцем другой руки, чтобы замкнуть электрическую цепь через тело. Измерение запускается вручную, тогда как пульс, насыщение крови кислородом (SpO2), вариабельность сердечного ритма (HRV) и температуру тела кольцо отслеживает автоматически. Этот подход позволяет получить дополнительные данные о работе сердца, не увеличивая размеры носимого устройства.

Ширина корпуса составляет 8 мм, а внутренняя поверхность покрыта эпоксидной смолой. По заявлению производителя, титановая конструкция примерно на 45% легче аналогичного исполнения из нержавеющей стали. Кольцо также отслеживает фазы сна, уровень стресса, менструальный цикл, количество шагов, пройденное расстояние и потраченные калории.

Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

За обработку измерений отвечают основной чип Nordic 54L15 и аналоговый модуль TI4950. Защита 5 ATM позволяет плавать и принимать душ, а аккумулятора хватает на 8-10 дней. Для подзарядки предусмотрен магнитный футляр с батареей ёмкостью 400 мА·ч.

Rogbid VitalRing уже поступило в продажу в трёх цветах: Aura Gold, Lunar Silver и Obsidian Black. Доступны размеры от 8 до 13 по американской системе. Помимо медицинских показателей, устройство умеет передавать данные о здоровье родственникам через функцию Remote Care и дистанционно запускать камеру смартфона жестом. При этом производитель не заявляет о медицинской сертификации кольца, поэтому наличие ЭКГ не следует воспринимать как подтверждение диагностических возможностей устройства.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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