Royal Enfield изменила Himalayan до неузнаваемости: два цилиндра и 743 «кубика» вместо прежней концепции

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| Новость | Авто и транспорт

Royal Enfield представила Himalayan 750 — самый крупный мотоцикл в истории семейства Himalayan, который впервые получил двухцилиндровый двигатель. Новинка дебютировала на выставке EICMA 2026 в Милане и заметно отличается от предшественников: вместо узкоспециализированного внедорожного эндуро компания предлагает более мощный туристический мотоцикл для дальних поездок.

Автор: Royal Enfield Источник: www.royalenfield.com

Силовая установка представляет собой рядный двухцилиндровый двигатель объёмом 743 см³ с воздушно-масляным охлаждением. Он развивает 54 л. с. при 7000 об/мин и 63 Н·м при 5000 об/мин. Причём 90% максимального крутящего момента доступны уже с 3500 об/мин. Это позволяет увереннее двигаться на низких оборотах, преодолевать подъёмы и сложные участки без постоянного переключения передач. Двигатель работает с шестиступенчатой коробкой передач.

О назначении мотоцикла говорит выбор колёс: спереди установлено 19-дюймовое колесо, сзади — 17-дюймовое. Для сравнения, многие туристические эндуро используют переднее колесо диаметром 21 дюйм, которое лучше подходит для серьёзного бездорожья. Royal Enfield предлагает на выбор литые диски или бескамерные колёса со спицами. Спереди установлена вилка Showa диаметром 43 мм с регулировками и ходом 190 мм, сзади — моноамортизатор с ходом 175 мм. Впервые для мотоциклов марки применены два передних тормозных диска диаметром 280 мм.

Автор: Royal Enfield

Himalayan 750 получил пять режимов езды, шестикоординатный инерциальный измерительный блок, ABS с учётом наклона, противобуксовочную систему, круиз-контроль и контроль давления в шинах. Информация выводится на круглый 4-дюймовый TFT-дисплей с навигацией и подключением смартфона. Топливный бак вмещает 17 л, высота сиденья составляет 813 мм, а грузоподъёмность достигает 195 кг. В Великобритании начальная цена составляет 6999 фунтов стерлингов. По конструкции и оснащению новинка рассчитана прежде всего на продолжительные путешествия, а не на экстремальные внедорожные маршруты.

Источник: royalenfield

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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