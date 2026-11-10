Американская гражданская авиация спустя 50 лет отказывается от дискет — но только с 2028 года

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| Новость | Авто и транспорт

В 1971 году — 55 лет назад — компания IBM выпустила свои первые компьютеры, оснащенные дисководами для гибких дисков (дискет). И если кто-то полагает, что сегодня эта технология — лишь достояние истории, то он ошибается. Дискеты используются по сей день, в том числе на объектах, критически важных для безопасности.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

К числу таких организаций относится Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Там до сих пор полагаются на дискеты. Однако этому придет конец — правда, не сразу: FAA планирует к концу 2028 года полностью исключить дискеты из своих рабочих процессов. Как сообщает агентство Reuters, модернизация затронет более 400 объектов по всей стране, где до сих пор эксплуатируются устаревшие информационные системы.

В ряде своих операций FAA по-прежнему опирается на старые компьютеры Compaq и запчасти, которые приходится искать на маркетплейсах. При этом многие объекты используют разрозненное аналоговое компьютерное оборудование. Одной из систем, подлежащих замене, является IDS-4 (по данным издания Ars Technica). Это программное обеспечение для MS-DOS, разработанное американской компанией Systems Atlanta (SAI). В пресс-релизе 2018 года компания отмечала, что система IDS-4 используется еще с «начала 90-х годов».

Согласно документу Министерства транспорта, эта система работает на настольных ПК, оснащенных дисководами для 3,5-дюймовых дискет. По данным FAA, сами дискеты содержат «важные метеорологические данные, а также другую критически важную информацию».

Параллельно идет процесс поэтапного отказа от традиционных бумажных полосок, используемых при управлении воздушным движением. Этот переход, начатый в 2022 году, уже реализован в 27 из 49 крупнейших аэропортов; полностью завершить его планируется к 2028 году.

Будущая система «Enterprise Information Display System» (E-IDS) призвана заменить четыре устаревшие системы, внедренные еще в 1980-х годах, и объединить потоки данных в едином центре. Как отмечает представитель FAA Брайан Бедфорд, ведомство отказывается от подверженных ошибкам ручных процессов. Это позволит авиадиспетчерам оперативно обмениваться важной для безопасности информацией: предупреждениями, докладами экипажей воздушных судов и данными о временных ограничениях в воздушном пространстве.

В прошлом году Конгресс США выделил 12,5 млрд долларов на модернизацию инфраструктуры. Однако, учитывая сохраняющиеся проблемы с IT-системами, министр транспорта Шон Даффи настаивает на выделении еще 30 млрд долларов для проведения дальнейшего технического обновления.

Источник: Reuters

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Автор avia_news Рейтинг +1.10
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