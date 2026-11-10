20 тысяч источников света в одной галактике: погибший телескоп NASA раскрыл тайну Андромеды

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Космическая обсерватория Swift, сгоревшая в атмосфере Земли 4 ноября 2026 года, оставила после себя один из самых подробных ультрафиолетовых портретов галактики Андромеды. На составном изображении астрономы насчитали около 20 тысяч источников излучения, включая скопления молодых горячих звёзд, которые практически теряются на обычных фотографиях галактики.

Автор: NASA/Swift Источник: www.livescience.com

Снимок M31 объединил 330 отдельных кадров, полученных телескопом UVOT с мая по июль 2008 года. На сбор данных ушло в общей сложности 24 часа экспозиции. Обсерватория наблюдала галактику, расположенную примерно в 2,5 млн световых лет от Земли, в трёх диапазонах ультрафиолетового излучения: 192,8, 224,6 и 260 нанометров. NASA называет полученную мозаику изображением Андромеды с самым высоким разрешением в ультрафиолете.

Особенно хорошо на фотографии видны горячие молодые звёзды и их плотные скопления. Они образуют заметное кольцо диаметром около 150 тысяч световых лет вокруг центральной области галактики. В обычном видимом свете яркое ядро Андромеды частично скрывает эти объекты, тогда как ультрафиолетовая съёмка позволяет выделить области звездообразования. В правой нижней части кадра также заметна M32 — небольшая галактика-спутник Андромеды.

Сама Swift завершила почти 22-летнюю работу и вошла в атмосферу Земли над территорией Индонезии. Аппарат запустили в 2004 году для наблюдения за гамма-всплесками — мощнейшими энергетическими событиями во Вселенной. Первоначально миссию рассчитали на два года, однако обсерватория проработала более чем в десять раз дольше. Её архив из миллионов наблюдений продолжит использоваться учёными и после гибели аппарата.

Источник: livescience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 50 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Наука и космос 244 9468 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Ugreen Studio Max5s: обзор доступных полноразмерных беспроводных наушников с LDAC и автономностью 112 часов

Ugreen Studio Max5s это обновление популярных наушников Ugreen Max5с, которые уже пару лет являются настоящим бестселлером. В новой версии Max5s поработали над звуком, сделав его более...

Как устроен ИИ-агент для обработки заявок: разбор архитектуры, вызова функций и подводных камней

Аверин Елисей основатель студии по внедрению искуственного интелекта в бизнес разбирает, чем ИИ-агент технически отличается от обычного чат-бота: как модель вызывает функции, откуда берёт цены, как...

Инженеры создали автономный шестой палец с камерой: он сам понимает, когда нужно схватить предмет

Многие повседневные действия требуют участия обеих рук, но нагрузка между ними распределяется неравномерно. Когда человек откручивает крышку пластиковой бутылки, на весу размешивает сахар в чашке...

Яндекс Станция BORK за 78 000 рублей: что умеет колонка и кому такая цена оправдана

Яндекс Станция BORK поступила в продажу 3 ноября 2026 года по цене 78 000 рублей и стала самой дорогой и самой мощной умной колонкой Яндекса. Ниже я разбираю, что стоит за этой суммой:...