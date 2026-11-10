20 тысяч источников света в одной галактике: погибший телескоп NASA раскрыл тайну Андромеды

Космическая обсерватория Swift, сгоревшая в атмосфере Земли 4 ноября 2026 года, оставила после себя один из самых подробных ультрафиолетовых портретов галактики Андромеды. На составном изображении астрономы насчитали около 20 тысяч источников излучения, включая скопления молодых горячих звёзд, которые практически теряются на обычных фотографиях галактики.

Снимок M31 объединил 330 отдельных кадров, полученных телескопом UVOT с мая по июль 2008 года. На сбор данных ушло в общей сложности 24 часа экспозиции. Обсерватория наблюдала галактику, расположенную примерно в 2,5 млн световых лет от Земли, в трёх диапазонах ультрафиолетового излучения: 192,8, 224,6 и 260 нанометров. NASA называет полученную мозаику изображением Андромеды с самым высоким разрешением в ультрафиолете.

Особенно хорошо на фотографии видны горячие молодые звёзды и их плотные скопления. Они образуют заметное кольцо диаметром около 150 тысяч световых лет вокруг центральной области галактики. В обычном видимом свете яркое ядро Андромеды частично скрывает эти объекты, тогда как ультрафиолетовая съёмка позволяет выделить области звездообразования. В правой нижней части кадра также заметна M32 — небольшая галактика-спутник Андромеды.

Сама Swift завершила почти 22-летнюю работу и вошла в атмосферу Земли над территорией Индонезии. Аппарат запустили в 2004 году для наблюдения за гамма-всплесками — мощнейшими энергетическими событиями во Вселенной. Первоначально миссию рассчитали на два года, однако обсерватория проработала более чем в десять раз дольше. Её архив из миллионов наблюдений продолжит использоваться учёными и после гибели аппарата.

Источник: livescience