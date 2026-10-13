Титановый Pryus II превращает карманный инструмент в набор для мелкого ремонта

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| Новость | Инструменты и запчасти

Итальянская компания VUUS GEAR представила на Kickstarter Pryus II — компактный титановый рычажный инструмент для повседневного ношения. Он предназначен для вскрытия упаковок, поддевания предметов, соскабливания материалов и работы с винтами. Вместо полноценного мультитула разработчики предлагают небольшое приспособление, которое можно постоянно носить в кармане.

Автор: VUUS GEAR Источник: www.kickstarter.com

Pryus II имеет длину 95 мм, ширину 19 мм, толщину 9 мм и весит всего 34 г. Корпус изготавливают из титана на станке с ЧПУ, а боковые накладки выполнены из G10 или Ultem. Конструкция позволяет менять накладки, подбирая материал и цвет под свои предпочтения.

Автор: VUUS GEAR Источник: www.kickstarter.com

Pryus также подходит для открывания бутылок и работы с мелкими деталями. Однако это специализированный инструмент, а не замена полноценному набору отвёрток или монтажному рычагу. Точные размеры и масса Pryus II требуют подтверждения по материалам новой кампании.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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