Титановое устройство объединило карманный нож и отвёртку в одном EDC-инструменте
Компактный инструмент NEXORA сочетает нож и отвёртку в титановом корпусе. Проект появился на Kickstarter и рассчитан на тех, кто хочет носить с собой минимум инструментов, сохраняя возможность выполнять простые бытовые задачи.
Разработчики выбрали формат EDC (Everyday Carry) — предметов, которые удобно постоянно держать при себе. Вместо отдельного ножа и отвёртки пользователь получает два инструмента в одном корпусе. Титан придаёт конструкции характерный металлический вид и позволяет сделать её прочной при сравнительно небольшой массе.
Концепция NEXORA делает ставку на повседневную практичность, а не на большое количество функций. Нож предназначен для резки, а отвёртка — для работы с крепежом. Объединение этих инструментов позволяет сократить количество отдельных предметов в кармане или небольшой сумке.
Проект представлен на краудфандинговой площадке Kickstarter. Стартовая цена для участников кампании составляет 39 долларов. Авторы предлагают компактный инструмент для повседневного ношения, однако итоговый интерес к нему будет зависеть от удобства конструкции и качества исполнения.
Источник: kickstarter
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