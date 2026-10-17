Титановое устройство объединило карманный нож и отвёртку в одном EDC-инструменте

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| Новость | Инструменты и запчасти

Компактный инструмент NEXORA сочетает нож и отвёртку в титановом корпусе. Проект появился на Kickstarter и рассчитан на тех, кто хочет носить с собой минимум инструментов, сохраняя возможность выполнять простые бытовые задачи.

Автор: NEXORA Источник: www.kickstarter.com

Разработчики выбрали формат EDC (Everyday Carry) — предметов, которые удобно постоянно держать при себе. Вместо отдельного ножа и отвёртки пользователь получает два инструмента в одном корпусе. Титан придаёт конструкции характерный металлический вид и позволяет сделать её прочной при сравнительно небольшой массе.

Концепция NEXORA делает ставку на повседневную практичность, а не на большое количество функций. Нож предназначен для резки, а отвёртка — для работы с крепежом. Объединение этих инструментов позволяет сократить количество отдельных предметов в кармане или небольшой сумке.

Автор: NEXORA Источник: www.kickstarter.com

Проект представлен на краудфандинговой площадке Kickstarter. Стартовая цена для участников кампании составляет 39 долларов. Авторы предлагают компактный инструмент для повседневного ношения, однако итоговый интерес к нему будет зависеть от удобства конструкции и качества исполнения.

Источник: kickstarter

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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