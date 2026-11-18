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Производитель фонарей Rodman запустил на Kickstarter сбор средств на CALIX, мультитул-штангенциркуль из титана. Он измеряет наружные и внутренние размеры, а также глубину в диапазоне от 0 до 50 мм, или от 0 до 2 дюймов. Метрическая и дюймовая шкалы нанесены лазерной гравировкой. Корпус изготовлен из титана Grade 5, весит 29,2 г, а его длина составляет 70 мм при высоте 25 мм.

Кроме измерений, у инструмента есть бита для отвёртки, открывалка для бутылок, гвоздодёр и монтировка. Бита хранится в корпусе и удерживается магнитом.

Подвижные губки фиксируются винтом сверху. Ещё в корпусе предусмотрен паз 1 на 1,5 на 6 мм для тритиевой трубки, которую владелец может добавить сам.

Цена одного CALIX на Kickstarter составляет 42 доллара.

Источник: Kickstarter