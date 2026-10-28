Представлен мультитул GrandHarvest с ножницами и резаком для ремней безопасности

На рынке представлен складной мультитул GrandHarvest GHK17AS, в котором помимо основного клинка и ножниц собраны открывалки, отвёртка и инструменты для аварийных ситуаций. Производитель заявляет десять функций и указывает, что клинок фиксируется в раскрытом положении, а для складывания замок нужно отжать. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 420, а клинок и ножницы из стали 5Cr13. В сложенном виде длина мультитула 118 мм, масса 115 г, клинок имеет длину 60 мм.

На изображениях производителя в рукоятку складываются клинок с гладкой кромкой, второй клинок с зубчатой кромкой, ножницы и приспособление для продевания проволоки. Рядом расположены инструмент для снятия изоляции с проводов, открывалки для банок и бутылок и небольшая плоская отвёртка.

На торце рукоятки находится чёрный блок с утопленным лезвием для резки верёвок и ремней безопасности и штифтом для разбивания стекла. Там же есть гнездо для бит. Эти функции заявлены производителем, данных об их независимых испытаниях нет.

В США мультитул продаётся за 25,99 доллара.

Источник: The Gadgeteer