Нож, ножницы и три отвёртки: что помещается в мультитуле Leatherman FREE K4

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Мультитул Leatherman FREE K4 сочетает складной нож с набором из девяти дополнительных функций. Конструкция рассчитана на повседневное ношение и позволяет пользоваться инструментами одной рукой. Модель относится к серии FREE, в которой производитель применил магнитный механизм для упрощения открытия и закрытия рабочих элементов.

Автор: Leatherman Источник: www.amazon.it

Основу конструкции составляет клинок из стали 420HC длиной 8,4 см. В сложенном состоянии инструмент имеет длину 11,5 см, а масса составляет около 156 г. В алюминиевых накладках размещены ножницы с пружинным механизмом, шило, открывалка для бутылок, приспособление для вскрытия упаковок, инструмент для поддевания предметов и три отвёртки: крестовая, средняя плоская и малая плоская.

Магнитная архитектура серии FREE снижает трение при работе с подвижными элементами. Инструменты расположены с внешней стороны корпуса, поэтому для доступа к ним не требуется полностью раскрывать мультитул. Фиксаторы удерживают рабочие элементы в открытом положении, а карманная клипса позволяет носить устройство без отдельного чехла.

Источник: amazon

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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