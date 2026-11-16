Мультитул GripX с разводным ключом можно раскрутить как спиннер

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Компания AURA запустила на Kickstarter краудфандинговую кампанию мультитула GripX. Он сочетает разводной ключ и плоскогубцы с зубчатыми губками, а красный диск на оси шарнира позволяет раскручивать сам инструмент как спиннер в паузах между работой. Губки раскрываются на 30 градусов, размер выставляется винтом с колёсиком и затем остаётся прежним. По данным компании, зажатый инструмент удерживает деталь, пока человек шлифует, режет или ремонтирует что-то обеими руками.

В основании губок встроены кусачки для проволоки. Для шестигранных бит предусмотрен держатель, а Т-образная рукоять даёт больше усилия при затяжке винтов.

Мультитул выпускается в двух вариантах из нержавеющей стали и титанового сплава. Первый весит 127,6 г, второй 84,9 г, а цвета на выбор чёрный и серебристый. Компания говорит, что форму ей подсказала пасть крокодила.

Версия из нержавеющей стали оценена в 42 доллара.

Источник: Kickstarter