Модульный мультитул теперь помещается в кармане: Roxon представила Flex Go с 47 вариантами сменных насадок

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| Новость | Инструменты и запчасти

Компания Roxon представила Flex Go — уменьшенную версию своего модульного многофункционального инструмента Flex. Новинка получила более компактный корпус и рассчитана на тех, кто хочет носить набор приспособлений с собой, не занимая много места. Главная особенность модели — возможность менять оснащение, подбирая инструменты под разные задачи.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

Разработку Flex Go компания начала после многочисленных просьб покупателей выпустить более удобную для повседневного ношения версию оригинальной модели. Длина новинки составляет 8,9 см, а вес — 173 г. По сравнению с предшественником масса уменьшилась более чем на 30%.

Несмотря на сокращение размеров, компания сохранила модульную конструкцию. В корпусе предусмотрено восемь мест для сменных элементов, тогда как у обычного Flex их десять. При этом новинка совместима с короткими насадками компании. В общей сложности для нее доступно 47 вариантов, позволяющих менять состав инструмента в зависимости от потребностей. Например, можно подготовить отдельные комплекты для ремонта, поездок на велосипеде или отдыха на природе.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

В стандартную комплектацию входят ножницы, небольшой режущий элемент, открывалка, приспособление для работы с битами, шило и напильник. Также предусмотрены плоскогубцы, пинцет и зубочистка. Некоторые элементы можно открывать непосредственно снаружи рукояток, не раскладывая весь инструмент. Для фиксации предусмотрены специальные механизмы, которые предотвращают случайное раскрытие и позволяют безопасно менять оснащение.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

По сравнению с полноразмерным Flex новинка лишилась нескольких приспособлений, включая кусачки для троса и инструмент для зачистки проводов. Кроме того, вместо отдельных отверток используется сменный держатель бит.

Пока производитель предлагает Flex Go только с установленным набором инструментов. В дальнейшем должна появиться версия без насадок, которую покупатели смогут укомплектовать самостоятельно. Полностью оснащенная модель стоит 70 долларов США, пустой корпус оценен в 48 долларов США. Отдельные сменные элементы обойдутся в 3-13 долларов.

Источник: Newatlas

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