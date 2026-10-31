Модульный мультитул теперь помещается в кармане: Roxon представила Flex Go с 47 вариантами сменных насадок

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Компания Roxon представила Flex Go — уменьшенную версию своего модульного многофункционального инструмента Flex. Новинка получила более компактный корпус и рассчитана на тех, кто хочет носить набор приспособлений с собой, не занимая много места. Главная особенность модели — возможность менять оснащение, подбирая инструменты под разные задачи.

Разработку Flex Go компания начала после многочисленных просьб покупателей выпустить более удобную для повседневного ношения версию оригинальной модели. Длина новинки составляет 8,9 см, а вес — 173 г. По сравнению с предшественником масса уменьшилась более чем на 30%.

Несмотря на сокращение размеров, компания сохранила модульную конструкцию. В корпусе предусмотрено восемь мест для сменных элементов, тогда как у обычного Flex их десять. При этом новинка совместима с короткими насадками компании. В общей сложности для нее доступно 47 вариантов, позволяющих менять состав инструмента в зависимости от потребностей. Например, можно подготовить отдельные комплекты для ремонта, поездок на велосипеде или отдыха на природе.

В стандартную комплектацию входят ножницы, небольшой режущий элемент, открывалка, приспособление для работы с битами, шило и напильник. Также предусмотрены плоскогубцы, пинцет и зубочистка. Некоторые элементы можно открывать непосредственно снаружи рукояток, не раскладывая весь инструмент. Для фиксации предусмотрены специальные механизмы, которые предотвращают случайное раскрытие и позволяют безопасно менять оснащение.

По сравнению с полноразмерным Flex новинка лишилась нескольких приспособлений, включая кусачки для троса и инструмент для зачистки проводов. Кроме того, вместо отдельных отверток используется сменный держатель бит.

Пока производитель предлагает Flex Go только с установленным набором инструментов. В дальнейшем должна появиться версия без насадок, которую покупатели смогут укомплектовать самостоятельно. Полностью оснащенная модель стоит 70 долларов США, пустой корпус оценен в 48 долларов США. Отдельные сменные элементы обойдутся в 3-13 долларов.

Источник: Newatlas