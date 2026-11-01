Arrowmax представила отвёртку, которая сама определяет тип винта по фото

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Гонконгский бренд Arrowmax запустил на Kickstarter сбор средств на электрическую отвёртку S1, которая определяет тип и размер винта по снимку. Кампания стартовала 20 октября, и нужная сумма набралась меньше чем за сутки. Сейчас собрано больше чем в десять раз превышающий цель объём.

Автор: Arrowmax Источник: www.ithome.com

На торце отвёртки установлены камера и короткий щуп. Его упирают в шляпку винта, чтобы камера оказалась на нужном расстоянии для снимка, после чего нейросеть определяет форму и размер крепежа. По словам разработчиков, модель обучали на десятках тысяч реальных фотографий, которые команда снимала сама, без сторонних датасетов.

Результат отображается в приложении на смартфоне, где также видно картинку с камеры и настраиваются усилие и режимы. Связь с телефоном локальная, интернет для работы не нужен. Подходящая бита подсвечивается в кейсе, а момент затяжки выставляется автоматически, при необходимости его можно изменить в диапазоне от 1 до 10 кгс·см.

Автор: Arrowmax Источник: www.ithome.com
Автор: Arrowmax Источник: www.ithome.com

Корпус отвёртки алюминиевый, на OLED-экране отображаются заряд, момент и направление вращения. Аккумулятор на 600 мА·ч, по данным производителя, рассчитан примерно на 90 минут работы или около 900 винтов. Заряжается через USB-C за 70 минут.

Отправки спонсорам запланированы на апрель 2027 года. Саму отвёртку предлагают от 80 долларов, а набор с кейсом и 52 битами по раннему заказу стоит от 129 долларов.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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