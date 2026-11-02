Xiaomi Smart Band 11 в металле и керамике представлен в России

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В России появился фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 сразу в трёх исполнениях: с алюминиевой рамкой, цельнометаллическом и керамическом. Стоимость в розничных сетях начинается с 5 790 рублей.

Браслет оснащён AMOLED-дисплеем (экраном на органических светодиодах) диагональю 1,72 дюйма, или около 4,37 см. Разрешение составляет 520x212 пикселей, частота обновления достигает 60 Гц. Пиковая яркость в отдельных сценариях доходит до 2000 кд/м² (нит). Функция Always-On Display показывает время и основные данные без активации экрана.

Толщина корпуса без выступа датчика пульса составляет 9,99 мм. Масса без ремешка равна 15,6 г у стандартной версии, 16,57 г у цельнометаллической и 21,45 г у керамической.

Автор: xiaomi Источник: www.mi.com

Аккумулятор ёмкостью 233 мАч (миллиампер-час, единица измерения электрического заряда) производитель заявляет на 21 день работы в облегчённом режиме, на 10 дней при обычном использовании и на 6 дней при постоянно включённом экране. Полная зарядка занимает около 90 минут.

Для тренировок доступно более 150 режимов: от ходьбы и бега до велоспорта, силовых упражнений и водных видов спорта. Защита класса 5ATM (стандарт водонепроницаемости, рассчитанный на давление, соответствующее глубине 50 м) позволяет использовать браслет в бассейне. Во время плавания он также следит за пульсом.

Браслет измеряет пульс и уровень SpO₂ (насыщение крови кислородом), оценивает качество сна и уровень стресса. Интервалы замеров настраиваются: в интеллектуальном режиме пульс в покое проверяется каждые 10 минут, при высокой активности каждую минуту. Круглосуточный мониторинг SpO₂ включается отдельно, и в покое замеры выполняются каждые 10 минут. Производитель подчёркивает, что показатели носят справочный характер: устройство не относится к медицинским и не предназначено для диагностики или лечения заболеваний.

Автор: xiaomi Источник: www.mi.com

Движения распознают акселерометр (датчик ускорения) и гироскоп (датчик поворота), направление определяет электронный компас, яркость экрана регулирует датчик освещённости. Связь со смартфоном работает по Bluetooth 5.4, данные и настройки доступны в приложении Mi Fitness.

В России стандартная версия выпускается в расцветках Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose и Moon Gold, цельнометаллическая в Lavender Purple, керамическая в Pearl White. Чёрный, серебристый и розовый варианты стоят от 5 790 рублей, Moon Gold от 6 490 рублей, цельнометаллический и керамический от 8 490 рублей без учёта скидок торговых сетей на старте продаж. В комплекте браслет, ремешок, магнитный зарядный кабель и инструкция. Xiaomi Smart Band 11 доступен в российской рознице в трёх исполнениях.

Источник: 4pda

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