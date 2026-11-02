Разделочная доска теперь управляет ножом: немецкий дизайнер придумала необычный кухонный комплект

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Немецкий дизайнер Мюнире Чалышыр разработала кухонный комплект NUO, в котором разделочная доска не просто служит поверхностью для нарезки, а помогает управлять движением ножа. Вогнутая рабочая зона удерживает зелень в центре, направляет нож при рубке.

Автор: Мюнире Чалышыр Источник: www.yankodesign.com

Комплект создан в рамках студенческого проекта в Университете искусств и дизайна Бург Гибихенштайн в Галле. Доску изготовили из ясеня, придав её поверхности форму неглубокой чаши. Благодаря углублению измельчённые листья петрушки, укропа и другой зелени не разлетаются по всей рабочей поверхности, а остаются собранными в одном месте.

Необычный нож изготовлен из листа нержавеющей стали методом гидроабразивной резки. Затем заготовку формуют прессованием, получая объёмную конструкцию, в которой рукоятка и режущая часть представляют собой единый элемент. Центральное отверстие позволяет продеть пальцы под верхнюю рукоятку, а большой палец располагается сверху. Изогнутая режущая кромка рассчитана на рубящие движения с перекатыванием ножа по поверхности.

По замыслу разработчика, собственный вес ножа помогает уменьшить усилие при нарезке, а форма доски поддерживает ритмичное движение. Углубление одновременно служит местом для ножа, когда нужно сделать паузу или добавить ингредиенты. NUO рассчитан прежде всего на измельчение зелени и другие небольшие кухонные задачи, а не на замену обычной плоской разделочной доски.

Источник: yankodesign

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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