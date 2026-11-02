Новый самолёт ЛМС-901 «Байкал» может выполнять более масштабные задачи, чем советский Ан-24

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Два авиаоператора из Сибири возлагают большие надежды на российский самолет ЛМС-901 «Байкал», однако воздушное судно все еще проходит испытания. Сертификация ожидается только осенью 2027 года, хотя ранее назывался 2026 год.

Николай Мязин, командир летного отряда агроальянса «Аэрохимфлот», и Антонина Мязина, руководитель компании «Спецавиа», поделились своими комментариями в видеоролике, выпущенном производителем новых самолетов — Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА).

Самолет должен не только прийти на смену устаревающим Ан-2, но и сделать полеты в отдаленные населенные пункты вновь обычным делом. По словам Николая Мязина, в его компании на долю чартерных рейсов приходится менее 0,5% объема; такие полеты, как правило, носят разовый характер и сильно зависят от погодных условий.

Он планирует выстроить вокруг этого самолета систему регулярных авиасообщений и сопутствующих услуг. Антонина Мязина подчеркнула, что воздушное судно должно быть пригодно для эксплуатации в сложных погодных условиях и на неподготовленных площадках, где отсутствуют полноценные взлетно-посадочные полосы.

ЛМС-901 рассчитан на перевозку до девяти пассажиров. Салон можно переоборудовать для транспортировки грузов; также предусмотрена возможность установки медицинского модуля для выполнения санитарных рейсов. «Аэрохимфлот» заявляет о потребности в 50 таких самолетах.

Как отмечается в материале, экономическая эффективность эксплуатации будет зависеть от реальных летно-технических характеристик и затрат на техническое обслуживание.

Согласно государственному контракту, документация для получения сертификата типа должна быть готова к 17 декабря 2027 года. Еще в феврале сообщалось, что сертификация возможна уже в 2026 году.

В августе министр промышленности Антон Алиханов заявил, что прототип готовится к статическим прочностным испытаниям в ЦАГИ, а еще один экземпляр — для ресурсных испытаний — только строится. Первый полет прототипа, оснащенного российским двигателем ВК-800СМ, состоялся в феврале. Пока неизвестно, совершил ли этот прототип полет уже в той конфигурации, которая планируется для серийных машин.

Проект столкнулся с рядом трудностей. Стоимость одного самолета выросла с запланированных 120 миллионов до примерно 500 миллионов рублей. Кроме того, была неверно рассчитана подъемная сила крыла: в результате для взлета и посадки самолету требовалась полоса длиной 1200 метров вместо 600. Помогли ли решить эту проблему изменения в конструкции шасси, угле установки крыла и носовой части фюзеляжа — станет понятно только после публикации технических характеристик.

Источник: Авиация России