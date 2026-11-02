Silca представила титановые украшения для Crocs, которые должны снижать сопротивление воздуха

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| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Silca, выпускающая велосипедные аксессуары, представила Titanium Clog Charms, титановые украшения для сабо Crocs, которые крепятся в отверстия на носке, как привычные джибитсы. По заявлению компании, детали работают как турбулизаторы: закручивают воздух у самой поверхности, из-за чего поток не отрывается от стопы раньше времени. Разработку в Silca называют созданием самой аэродинамичной пары пенных сабо в мире.

Автор: Silca Источник: bikerumor.com

В набор входят три детали: турбулизатор в виде уголка, прямоугольная табличка с надписью Silca и круглая накладка с логотипом Shield. Все они изготовлены из титана на собственном аддитивном производстве компании в Индианаполисе. Вес набора составляет 12,3 грамма.

Над проектом, по словам Silca, работали два года, проводя исследования, делая прототипы и испытывая их в аэродинамической трубе.

Автор: Silca Источник: bikerumor.com
Автор: Silca Источник: bikerumor.com

Производитель предупреждает, что украшения рассчитаны только на режим SPORT, то есть когда ремешок надет на пятку. За набор из трёх деталей на европейском рынке просят 21,95 евро.

Источник: BikeRumor

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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