Немецкий дисковый телефон FeTAp 791 превратили в голосового помощника с ИИ

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Инженер-энтузиаст Рамазан Эрен Арслан модернизировал винтажный дисковый телефон, превратив его в автономного голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Аппаратной основой для проекта послужил проводной телефон Deutsche Bundespost FeTAp 791, выпускавшийся в Германии во второй половине прошлого века. Внутрь оригинального корпуса разработчик установил одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model B. Данное устройство представляет собой полноценный системный блок размером с банковскую карту, оснащенный собственным процессором, оперативной памятью и портами ввода-вывода. Для оцифровки аналогового звука с микрофона трубки и вывода аудиосигнала в динамик автор задействовал внешнюю USB-звуковую карту.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

За обработку запросов отвечает нейросеть Google Gemini Live — самообучающийся алгоритм искусственного интеллекта, способный вести непрерывный речевой диалог в реальном времени. Взаимодействие с системой осуществляется с помощью штатных механических узлов телефона. После снятия трубки пользователь задает язык общения вращением дискового номеронабирателя: цифра один переключает ассистента на немецкий язык, цифра два — на английский, а цифра три активирует турецкий.

После выбора языка пользователь произносит вопрос в микрофон трубки и слушает ответ нейросети через стандартный телефонный капсюль. Устройство работает как классическая умная колонка, но в ретро-корпусе. Инженер не стал коммерциализировать проект: полная техническая документация, схема соединений и программный код опубликованы в открытом доступе на платформе для разработчиков Hackster.io.

Источник: 4pda

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