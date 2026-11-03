Смартфон на запястье: Rogbid Model R5 получили Android, 4G и камеру на 5 Мп

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Умные часы Rogbid Model R5 получили необычную для носимых устройств конструкцию: встроенная 5-мегапиксельная камера установлена на шарнире и поворачивается на 190 градусов. Благодаря этому её можно использовать для видеозвонков, съёмки фотографий и сканирования QR-кодов.

Устройство оснащено AMOLED-экраном диагональю 2,4 дюйма с разрешением 480 x 480 пикселей. Для сравнения, у многих традиционных умных часов диагональ дисплея составляет 1,2-1,5 дюйма. На большом экране работает полноценная операционная система Android, позволяющая устанавливать обычные приложения без привязки к смартфону.

За производительность отвечает процессор Unisoc W527, дополненный 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Слот для SIM-карты обеспечивает подключение к сетям 4G LTE, а Bluetooth позволяет при необходимости связать часы со смартфоном. В оснащение также входят многосистемный GPS, компас, датчики измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также функции анализа сна.

Аккумулятор ёмкостью 1350 мА·ч заряжается примерно за 80 минут. Корпус защищён по стандарту IP67. Rogbid Model R5 доступны в чёрном и золотом цветах по стартовой цене 129,99 доллара. В комплект входят дополнительные стальной и кожаный ремешки, а также цепочка с креплением, позволяющая носить устройство на шее вместо запястья.

Источник: gizmochina