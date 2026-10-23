Samsung Galaxy Fit 4 почти не отличается от предшественника, но получит Bluetooth 5.4

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Samsung Galaxy Fit 4 сохранил дизайн предшественника, но получит Bluetooth 5.4 и новую расцветку. Изображения фитнес-браслета опубликовал Telegram-канал The Cipher Project. На рендерах устройство показано в чёрном, белом и светло-зелёном цветах. При этом заметных изменений в конструкции по сравнению с Galaxy Fit 3 не видно.

Автор: Samsung Источник: www.samsung.com

Браслет получил вытянутый прямоугольный экран с закруглёнными углами, одну физическую кнопку на правой стороне корпуса и силиконовый ремешок. Диагональ дисплея, судя по изображениям, может превышать 1,6 дюйма — именно такой экран установлен в Galaxy Fit 3. Однако Samsung пока не подтвердила увеличение размеров. Светлая металлическая окантовка и новая расцветка Mint стали наиболее заметными изменениями внешности.

В документах американской Федеральной комиссии по связи (FCC) устройство проходит под номером SM-R391. Среди подтверждённых характеристик — Bluetooth 5.4 с EDR вместо Bluetooth 5.3 у предшественника. На задней панели расположен оптический датчик для измерения пульса. По предварительным данным, браслет будет работать под управлением облегчённой RTOS, а не Google Wear OS.

При этом наличие встроенного GPS пока не подтверждено. Если собственного спутникового позиционирования не будет, для записи маршрутов пробежек и велопрогулок придётся использовать подключённый смартфон. Samsung ещё не объявила дату выхода, автономность и стоимость Galaxy Fit 4. Для ориентира: Galaxy Fit 3 продаётся примерно за 45-60 долларов.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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