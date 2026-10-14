Разработаны очки с датчиками, работающими от мимики человека

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Инженеры Северо-Западного университета представили прототип умных очков GlassTENG. Устройство собирает энергию от естественных движений лица и использует ее для работы встроенных датчиков, поэтому внешнее питание или регулярная зарядка ему не требуются.

В оправе установлены три тонких трибоэлектрических сенсора. Один расположен на переносице и фиксирует пульсацию угловой артерии, второй находится у виска, а третий — ближе к уху. Вместе они отслеживают моргание, движения бровей, работу жевательных мышц и пульсацию поверхностной височной артерии.

Автор: Northwestern University Источник: techxplore.com

При моргании и подъеме бровей сенсоры вырабатывают напряжение в диапазоне 200-500 милливольт. Более сильное напряжение возникает при сжатии челюсти и жевании — до 1,5 вольта. Этой энергии достаточно для питания самих датчиков, суммарное потребление которых составляет всего 4,1 микроватта.

В испытаниях приняли участие 20 добровольцев. Каждый выполнял шесть действий: моргал, поднимал брови, сжимал зубы, постукивал ими, ел и разговаривал. Алгоритмы машинного обучения сумели определить действия с общей точностью 93,8%. Наиболее уверенно система распознавала постукивание зубами — 99% — и сжатие челюсти — 96%.

Данные с очков передаются на смартфон или планшет по Bluetooth. Разработчики предполагают, что такая технология может применяться для контроля пульса, выявления бруксизма, оценки усталости и анализа пищевых привычек.

GlassTENG пока остается исследовательским прототипом. О серийном производстве, стоимости и сроках появления устройства в продаже ничего не сообщалось.

Источник: Tech Xplore

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