Необычный медиакноб представили на Kickstarter: можно управлять не только музыкой

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Привычный колесико мыши давно стало символом компромисса: оно щёлкает, стирается и заставляет палец напрягаться при долгом скроллинге. На Kickstarter представили необычного устройство MagScroll — это медиакноб, который работает не на механических переключателях, а на магнитном поле. Это не просто ещё одна ручка для громкости: создатели позиционируют его как универсальный инструмент для точного управления компьютером, от прокрутки кода до настройки станков с ЧПУ.

Автор: MagScroll/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

В основе MagScroll лежит 12-битный магнитный энкодер (AS5600) и микроконтроллер ATmega32U4 с нативной поддержкой USB HID. В отличие от обычных колёс, здесь нет механических контактов и фиксаторов: вращение абсолютно плавное и бесшумное, без характерных щелчков. Разрешение в 4096 шагов на оборот обеспечивает ту самую «хирургическую» точность, которой не хватает стандартным мышам при работе с длинными документами или таймлайнами в видеоредакторах. Корпус устройства напечатан на 3D-принтере из ABS-пластика, а сама ручка выполнена из фрезерованного алюминия — она тяжёлая, приятная на ощупь и не скользит в пальцах. Для устойчивости на столе предусмотрено силиконовое основание.

Автор: MagScroll/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

Главная фишка MagScroll — это не только скроллинг. Благодаря встроенному акселерометру ADXL345 устройство реагирует на постукивания. Например, лёгкий удар по верхней части ручки может мгновенно выключать звук или ставить на паузу воспроизведение — функция, которую по достоинству оценят те, кто часто созванивается или смотрит видео. Кроме того, через приложение для Windows (или прошивку с GitHub) можно переназначить действия: помимо громкости и прокрутки, MagScroll умеет управлять зумом, переключать треки, эмулировать нажатия клавиш и даже регулировать обороты шпинделя на ЧПУ-станках. Для энтузиастов это делает его не просто игрушкой, а серьёзным инструментом в мастерской.

Автор: MagScroll/Kickstarter Источник: www.kickstarter.com

Устройство совместимо с Windows, macOS и Linux без установки драйверов — достаточно подключить его через USB-C. Несмотря на то что проект уже собирал средства на Kickstarter (кампания привлекла около 147 бэкеров и собрала более €8 600 при цели €450), MagScroll остаётся нишевым, но крайне любопытным решением для тех, кто ценит тактильный контроль и устал от компромиссов механических колёс.

Источник: Страница проекта MagScroll — Smooth, Precise Computer Control на Kickstarter

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