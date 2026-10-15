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Huawei выпустила обновление до HarmonyOS 7 для глобальных версий часов Watch GT 7 и GT 7 Pro. По имеющимся данным, на новую систему первыми за пределами Китая перешли именно они. Прошивка получила номер 7.0.0.109, пакет весит 158 МБ. Перед установкой компания рекомендует обновить приложение Huawei Health через AppGallery, а в процессе не разрывать Bluetooth-соединение. Если установка прервётся, её советуют запустить заново.

Велосипедистам Huawei добавила замер лактатного порога. На основе виртуальной мощности часы считают FTP, то есть функциональную пороговую мощность. Как поясняет компания, это позволяет оценивать выносливость. Для беспроводных наушников появилось приложение Audio Connect, а в заметках теперь можно набирать текст.

Изменился и внешний вид системы. Световые эффекты появились на циферблатах и в списке недавних задач, страницы записи тренировок и калькулятор переработали. В Emotional Wellbeing добавили темы Fluffy и Starry Nebula, они включаются в настройках, в разделе Style. На панель управления можно вынести кнопку быстрого включения Always On Display.

Отдельной строкой в списке изменений указана оптимизация отображения некоторых экранов и стабильности системы.

Источник: Huawei Central