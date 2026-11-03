Google исправила аномальный расход батареи на Pixel Watch обычным обновлением приложений

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| Новость | Гаджеты

Google устранила проблему ускоренного разряда Pixel Watch, из-за которой часть владельцев часов наблюдала сокращение автономности примерно вдвое. Исправление распространяется через обновление приложений в Play Store на самих часах, а не через полноценный патч системной прошивки. Этот механизм доставки косвенно указывает на то, что источник сбоя находился на уровне ПО, а не аппаратной части.

Автор: Google Источник: www.gizmochina.com

На прошлой неделе пользователи нескольких поколений Pixel Watch сообщили, что устройства, обычно работавшие сутки и дольше, стали разряжаться примерно за 12 часов даже при минимальной нагрузке. География жалоб охватила разные модели линейки, что и позволило предположить программный характер неисправности. Google не раскрыла, какой именно компонент вызывал повышенное энергопотребление.

В комментарии для Android Authority компания подтвердила, что исправление уже началось и будет развернуто в течение нескольких дней. Представители Google уточнили, что проблема затронула небольшое число владельцев Pixel Watch, и описали процедуру установки: нужно нажать на заводную головку, открыть Play Store, перейти в раздел управления приложениями и выбрать обновление всех программ. После установки рекомендуется перезагрузить часы, чтобы изменения вступили в силу.

Поскольку развертывание идет поэтапно, обновление может появиться не сразу. Тем, кто не видит его в течение дня, стоит проверить магазин приложений повторно на следующий день. Если интенсивный разряд сохраняется и после установки, Google советует обратиться в службу поддержки.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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