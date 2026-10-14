20-Мп камера и ИИ в обычной оправе: представлены умные очки Rogbid VisionMax

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Умные очки Rogbid VisionMax объединяют камеру с разрешением 20 Мп, запись видео в 4K и голосового ИИ-помощника. Устройство позволяет снимать происходящее от первого лица, слушать музыку без наушников и задавать вопросы голосом, не доставая смартфон. Производитель также заявляет до девяти часов работы при воспроизведении аудио.

Автор: Rogbid Источник: www.gizmochina.com

В очки встроена камера Sony IMX388D, поддерживающая запись видео в 4K с частотой 30 или 60 кадров в секунду. За стабилизацию отвечают шест осевой гироскоп и электронная система EIS, призванная уменьшить дрожание изображения при ходьбе и движении. Корпус выполнен из гибкого пластика TR90, а защита IP66 предохраняет электронику от пыли и водяных струй.

Встроенный ИИ умеет распознавать объекты в поле зрения, отвечать на вопросы и переводить речь на 139 языков. За работу системы отвечает чип Allwinner V881, а для передачи данных на смартфон предусмотрен Wi-Fi 6. Динамики открытого типа встроены в дужки, поэтому пользователь может слышать музыку и голосовые ответы, не изолируясь от окружающих звуков.

Ёмкость аккумулятора составляет 290 мА·ч. Заявленные восемь-девять часов относятся к обычному воспроизведению аудио: непрерывная запись видео в 4K заметно сократит автономность. Rogbid VisionMax уже доступны в чёрной оправе с обычными тонированными, фотохромными или линзами с защитой от синего света. На официальном сайте цена составляет 139,99 доллара.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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