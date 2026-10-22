В линейке плоских карманных фонарей Olight ArkPro среди тематических версий к Хэллоуину есть Wasteland Relic (Halloween Special Edition). От обычной модели она отличается только оформлением: корпус выполнен в песочных тонах с зелёными пятнами, на нём нанесены трещины, брызги, отпечатки ладоней и следы когтей. Автором оформления в материалах Olight назван Майкл Бака (Michael Baca). Начинка осталась от базовой ArkPro с четырьмя источниками света. По данным компании, заливающий свет достигает 1500 люменов, прожектор бьёт на 205 метров при яркости до 800 люменов, ультрафиолетовая подсветка выдаёт до 1200 мВт, а зелёный лазер имеет мощность не более 5 мВт и относится к классу 3R, в версиях для Европы его класс 1.

Корпус плоский, из алюминиевого сплава 6061, размером около 124 на 27 на 16 мм. На лицевой стороне находится круглый переключатель: кольцо поворачивают, выбирая прожектор, заливающий свет или ультрафиолет, а центральная кнопка включает и выключает фонарь. Лазер вынесен на отдельную кнопку и работает сам по себе или вместе с остальными источниками, всего получается семь сочетаний. Белые индикаторы показывают яркость, зелёные заряд. Чтобы фонарь не включился в кармане, предусмотрена блокировка: её включают долгим нажатием центральной кнопки.

Встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч пользователь не меняет, заряжать его можно через USB-C или магнитным кабелем. Как заявляет Olight, в режиме лунного света на 1 люмен фонарь работает до 14 дней, а режим на 1500 люменов примерно через четыре минуты снижается до 520. Есть двусторонний клип, магнитное крепление и защита IPX7.

Новинка обойдётся в 109,99 доллара. Среди других расцветок на эту тему у ArkPro есть Nebula Violet Bat, Nebula Violet Witch и Orange Pumpkin, а у ArkPro Ultra Amber Orange Skull Drip и Onyx Black Spider.

Источник: The Gadgeteer