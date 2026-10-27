iFixit нашла возможную причину поломок складного iPhone Duo: экран может треснуть из-за конструкции шарнира

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Специалисты iFixit разобрали складной смартфон iPhone Duo и нашли несколько особенностей конструкции, которые могут объяснять повреждения внутреннего экрана. В частности, речь идет о возможной повышенной нагрузке на дисплей при складывании и попадании мелких частиц внутрь шарнира. При этом само устройство оказалось сравнительно удобным для ремонта, хотя замена складного экрана остается сложной задачей.

Производитель предусмотрел в конструкции шарнира подвижные элементы, которые помогают экрану плавно складываться и уменьшают заметность сгиба. Однако проведенное iFixit моделирование показало, что центральная опорная планка в некоторых условиях может опускаться недостаточно глубоко. Из-за этого при закрытии смартфона на отдельных участках дисплея возникает дополнительное давление, которое потенциально может привести к появлению трещин.

Для проверки этой версии специалисты создали трехмерную модель шарнира, опираясь на результаты компьютерной томографии, патенты и записи разборки устройства. Полученные данные сопоставили с местами повреждений, о которых сообщали владельцы смартфонов.

Еще одна возможная причина неисправностей связана с пылью. Несмотря на защиту корпуса по стандарту IP68, мелкие частицы могут проникать в механизм шарнира. Это способно вызывать посторонние звуки при складывании и повреждать экран. В числе возможных последствий специалисты также называют появление зеленых полос на дисплее.

В ходе разборки специалисты отметили, что внешний экран, аккумуляторы и ряд небольших компонентов можно извлечь без чрезмерных сложностей. Основные трудности возникают при работе с внутренним дисплеем и шарниром. Их повреждение может потребовать дорогостоящего ремонта.

По итогам исследования специалисты предварительно оценили ремонтопригодность iPhone Duo на 5 баллов из 10. Окончательная оценка будет зависеть в том числе от доступности запасных деталей.

Источник: Engadget