Bosch уменьшила электромотор Active Line Plus на 17% и увеличила крутящий момент до 60 Н·м

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Bosch представила новое поколение электромотора Active Line Plus, который стал компактнее и легче, но при этом получил более высокие тяговые характеристики. Объём привода сократился на 17%, масса уменьшилась примерно на 500 г, а максимальный крутящий момент вырос с 50 до 60 Н·м. Обновление затронуло модель, которая оставалась в линейке с 2017 года.

Автор: Bosch Источник: bikerumor.com

Новый двигатель весит около 2,7 кг и развивает пиковую мощность 600 Вт. По данным производителя, он обеспечивает поддержку усилия велосипедиста до 340%. Уменьшить размеры и массу помог двухступенчатый редуктор. При этом привод сохранил прежний формат работы: электромотор помогает вращать педали, а скорость отключения поддержки составляет 32 км/ч.

Bosch также переработала уплотнения и конструкцию подшипников, чтобы повысить надёжность привода при езде в неблагоприятную погоду. Датчики и программное обеспечение должны обеспечивать плавную реакцию на усилие велосипедиста. Режимы поддержки можно настраивать, а сам двигатель совместим с электронной системой переключения передач eShift и велосипедами с ножным тормозом.

Автор: Bosch Источник: bikerumor.com

Новое поколение Active Line Plus дебютирует на североамериканском рынке в электровелосипеде Trek Marlin+. Вместе с приводом Bosch представила дисплей Intuvia 200, уменьшенный пульт управления LED Controller, аккумулятор PowerTube 720 и расширенные функции поиска украденного велосипеда. Последний использует GPS, сотовую связь, датчики движения и Bluetooth Low Energy.

Источник: bikerumor

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