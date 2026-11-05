400 люмен в корпусе размером с зажигалку: представлен карманный фонарик WUBEN G5

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Обычный карманный фонарик приходится разворачивать целиком, если нужно осветить пространство сбоку или над головой. WUBEN G5 решает эту проблему иначе: его световая головка поворачивается на 180 градусов, поэтому направление луча можно менять, оставляя корпус на одежде, ремне или металлической поверхности. Для небольшого устройства это гораздо более интересное решение, чем просто высокая яркость.

Автор: WUBEN Источник: wubenlight.de

Фонарик выдаёт до 400 люмен белого света и способен освещать объекты на расстоянии до 82 метров. При габаритах 62,1 x 37,3 x 15 мм он весит всего 52,3 грамма вместе с аккумулятором. Плоский корпус не даёт устройству скатываться со стола, а регулируемый зажим позволяет закрепить его под разными углами. На задней стороне предусмотрен магнит, с помощью которого G5 можно прикрепить к металлической конструкции.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 450 мА·ч, который заряжается через USB Type-C. Производитель заявляет до 65 часов работы, но эта цифра относится к минимальной яркости в 2 люмена. На максимальных 400 люменах фонарик работает около 50 минут. Предусмотрены также RGB-подсветка с семью цветовыми вариантами и сигнальные режимы.

Автор: WUBEN Источник: wubenlight.de

Корпус защищён от пыли и водяных струй по стандарту IP65, поэтому погружать фонарик под воду нельзя. WUBEN G5 рассчитан прежде всего на повседневное ношение и короткие задачи, когда важнее быстро получить направленный свет и освободить руки, чем долго освещать большую территорию.

Источник: wubenlight

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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