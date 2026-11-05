Компания Lexon выпустила на международный рынок миниатюрный будильник с возможностью автономном работы до 6 месяцев

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Французская компания Lexon вывела на международный рынок компактный будильник Minut, оснащённый аккумулятором с возможностью подзарядки. По заверениям производителя, без подключения к сети устройство способно проработать до 6 месяцев.

Габариты устройства составляют 6,5 x 4,5 x 2,5 см, а масса равна 50 граммам. Корпус устройства состоит из алюминия и ABS-пластика, внутри которого размещён чёрный VA-дисплей; сенсорное управление отвечает за включение подсветки и активацию повтора сигнала. Согласно данным Lexon, Minut обходится без подзарядки до 6 месяцев, тогда как полное восполнение заряда будильника через порт USB-C длится порядка 3 часов.

При старте продаж будильник Lexon Minut предлагается в четырех цветовых исполнениях: чёрном, тёмно-сером, золотом и светло-розовом, а в декабре к ним добавятся светло-голубой и тёмно-красный варианты. Ориентировочная розничная стоимость будильника на международном рынке около 45 долларов США.

Источник: notebookcheck