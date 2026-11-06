Камера Leica Q3 43 Monochrom не сможет сделать ни одного цветного фото

Немецкий бренд Leica готовит к выходу новую полнокадровую компактную камеру, развивающую концепцию, на которую в этом сегменте рынка не решается больше ни один производитель. По информации профильного портала LeicaRumors, уже в декабре компания покажет модель Leica Q3 43 Monochrom. В отличие от привычных фотоаппаратов других брендов, она физически не способна делать цветные кадры. В основе устройства лежит 60-мегапиксельная матрица, специально лишенная слоя светофильтров, который в обычных сенсорах отвечает за распознавание цветов.

Серия компактных камер с несменной оптикой Q3 сейчас является главным бестселлером марки, поэтому компания активно ее расширяет. Изначально камеры этого семейства оснащались широкоугольным объективом 28 мм, однако недавно бренд выпустил цветную версию с более универсальным для портретов и уличной съемки фокусным расстоянием 43 мм и светосилой f/2.0. По сути, для создания декабрьской новинки инженерам достаточно просто объединить эту оптику с монохромной матрицей. Ожидается, что камеру представят незадолго до анонса другой важной модели бренда — Leica M12.

Полный отказ от цвета на уровне сенсора может показаться странным, но на деле такой шаг дает серьезный выигрыш в качестве изображения. В обычных камерах цветной фильтр (так называемый фильтр Байера) задерживает часть света на пути к сенсору. Без этой преграды матрица улавливает гораздо больше света напрямую, благодаря чему фотографии получаются заметно более резкими и детализированными, а при съемке в темноте на них возникает гораздо меньше цифрового шума. Максимальная светочувствительность при этом вырастает со стандартных 100 000 до 200 000 единиц ISO. Кроме того, фотографы смогут накручивать на объектив классические цветные светофильтры, чтобы художественно управлять контрастом и яркостью разных оттенков серого — точно так же, как при съемке на черно-белую пленку.

Внешний вид новинки будет соответствовать ее концепции. Компания откажется от своего знаменитого красного логотипа, все надписи и шкалы на объективе и диске выдержек будут выгравированы в черно-белых тонах, и даже меню на экране лишится любых цветных элементов. В остальном это будет камера с откидным сенсорным дисплеем, OLED-видоискателем с разрешением 5,76 миллиона точек и возможностью снимать черно-белое видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Источник: Notebookcheck