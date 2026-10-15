Микродрон получил тактильные «усы» для навигации без камер и LiDAR
Исследователи Делфтского технического университета разработали тактильную систему навигации для микродронов, вдохновленную вибриссами грызунов. Два искусственных «уса» позволяют аппарату определять препятствия и поверхности через прикосновение, не используя камеры, LiDAR или внешнее позиционирование.
Каждый «ус» представляет собой провод из нитинола — никель-титанового сплава с эффектом памяти формы — длиной 200 мм и диаметром 0,4 мм. В его основании установлены три миниатюрных барометрических датчика, которые фиксируют изменение давления при изгибе. Вся сенсорная система весит 3,2 г.
Когда «ус» касается препятствия, бортовой микроконтроллер обрабатывает сигнал менее чем за две миллисекунды и определяет точку контакта и глубину с точностью до миллиметра. Алгоритм отделяет полезные данные от вибраций и воздушных потоков, создаваемых винтами дрона, и работает с объемом данных всего 34 КБ.
В экспериментах дрон следовал вдоль стен и рельефа поверхностей в полной темноте, исследовал замкнутые помещения, строил тактильные карты и находил выходы. Система также позволяла ему обходить прозрачные препятствия, которые плохо распознаются камерами.
Разработку планируют применять в поисково-спасательных операциях, где видимость ограничивают темнота, дым и пыль. У метода есть ограничения: «усы» длиной 200 мм должны физически коснуться объекта, а датчики установлены только спереди. Поэтому система подходит прежде всего для медленного полета в структурированных тоннелях и помещениях с относительно ровными стенами.
Исследование опубликовано в журнале Nature Communications 18 сентября 2026 года. Это лабораторная разработка, а не серийный продукт.
Источник: New Atlas
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