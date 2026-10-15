Микродрон получил тактильные «усы» для навигации без камер и LiDAR

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Исследователи Делфтского технического университета разработали тактильную систему навигации для микродронов, вдохновленную вибриссами грызунов. Два искусственных «уса» позволяют аппарату определять препятствия и поверхности через прикосновение, не используя камеры, LiDAR или внешнее позиционирование.

Каждый «ус» представляет собой провод из нитинола — никель-титанового сплава с эффектом памяти формы — длиной 200 мм и диаметром 0,4 мм. В его основании установлены три миниатюрных барометрических датчика, которые фиксируют изменение давления при изгибе. Вся сенсорная система весит 3,2 г.

Автор: Delft University of Technology — Studio Oostrum Источник: www.tudelft.nl

Когда «ус» касается препятствия, бортовой микроконтроллер обрабатывает сигнал менее чем за две миллисекунды и определяет точку контакта и глубину с точностью до миллиметра. Алгоритм отделяет полезные данные от вибраций и воздушных потоков, создаваемых винтами дрона, и работает с объемом данных всего 34 КБ.

В экспериментах дрон следовал вдоль стен и рельефа поверхностей в полной темноте, исследовал замкнутые помещения, строил тактильные карты и находил выходы. Система также позволяла ему обходить прозрачные препятствия, которые плохо распознаются камерами.

Автор: Delft University of Technology — Studio Oostrum Источник: www.tudelft.nl

Разработку планируют применять в поисково-спасательных операциях, где видимость ограничивают темнота, дым и пыль. У метода есть ограничения: «усы» длиной 200 мм должны физически коснуться объекта, а датчики установлены только спереди. Поэтому система подходит прежде всего для медленного полета в структурированных тоннелях и помещениях с относительно ровными стенами.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications 18 сентября 2026 года. Это лабораторная разработка, а не серийный продукт.

Источник: New Atlas

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