Китай создал робота весом 1,2 тонны: его руки рассчитаны на грузы до 500 кг

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Китайская компания NeodraDynamics представила четырёхметрового человекоподобного робота Neo1, рассчитанного на работу с тяжёлыми грузами и выполнение опасных промышленных операций. При массе 1,2 тонны машина, по заявлению разработчика, способна удерживать груз весом до 500 кг, используя обе руки одновременно. Это уже не привычный гуманоид для демонстрации ходьбы и движений: Neo1 создают для тяжёлой промышленности, горнодобывающих предприятий, портов и аварийно-спасательных работ.

Автор: NeodraDynamics Источник: newatlas.com

В конструкции робота применили гибридный гидравлический и электрический привод. Из 41 управляемого сочленения 39 работают от компактных гидравлических актуаторов, а ещё два электропривода отвечают за вращение предплечий. Каждый гидравлический модуль весит около 1 кг и, по данным производителя, развивает продолжительное усилие на уровне тонны. При этом заявленная грузоподъёмность всего робота составляет 500 кг при совместной работе обеих рук, а не по 500 кг на каждую.

Автор: NeodraDynamics Источник: newatlas.com

При этом Neo1 пока нельзя назвать полноценным автономным роботом. На выставке он работал под дистанционным управлением: команды выполнял компьютер с заранее заданной программой, а питание поступало по кабелю. Разработчики ещё не завершили систему управления движением, поэтому робот пока не ходит самостоятельно. Аккумулятор и систему искусственного интеллекта для автономной работы планируют добавить позднее.

В NeodraDynamics рассматривают и другой вариант применения машины: установить мощные роботизированные руки на колёсную платформу. Это позволит использовать их для перемещения тяжёлых грузов в портах, сборки крупных конструкций и обслуживания опасных промышленных объектов.

Автор: NeodraDynamics Источник: newatlas.com

В числе потенциальных направлений также называют горнодобывающую отрасль, атомную энергетику и глубоководные работы. Сейчас Neo1 остаётся демонстрационным образцом, а сотрудничество с JD Industrial должно помочь подобрать реальные промышленные задачи для испытаний.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +106.40
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