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Компания Elsight представила систему позиционирования для дронов и других автономных платформ, которая может определять координаты при недоступности, подавлении или подмене сигнала GPS. Технология встроена в платформу Halo и использует измерения сотовых сетей как независимый источник местоположения.

Система объединяет несколько источников данных: измерения Timing Advance в сотовых сетях, сигналы ближайших базовых станций, проверенные данные GPS, а также информацию о движении и скорости платформы. Модуль слияния данных непрерывно выбирает наиболее надёжные доступные сигналы.

Если GPS перестаёт работать или вызывает сомнения, сотовое позиционирование может стать альтернативным источником координат. В отличие от инерциальной навигации, которая отслеживает перемещение относительно стартовой точки, система Elsight заявляет абсолютное геопозиционирование.

Отдельная функция предназначена для выявления подмены GPS. Система сравнивает координаты, полученные от спутников, с положением, рассчитанным по сотовым сетям. Если расхождение превышает заданный порог, она автоматически выдаёт предупреждение.

Это позволяет отличить намеренную подмену сигнала от обычной потери приёма. Для автономных дронов и наземных машин такая проверка важна: ложные координаты могут нарушить планирование маршрута и выполнение задачи.

Технология рассчитана на работу в воздухе, на земле и на воде. Elsight заявляет, что она может работать без GPS, интернета, визуальных ориентиров и активного канала связи, однако точность и доступность позиционирования зависят от наличия сотовых сигналов и условий среды.

Для существующих пользователей Halo новая функция доступна как программное обновление или разблокировка возможности. Устанавливать дополнительное оборудование не требуется.

Платформа Halo объединяет сотовые сети LTE/5G, спутниковую связь и радиоканалы в один логический канал. Модуль Halo OEM весит 93 г и потребляет в среднем 6,5 Вт, а отдельный корпус Boxed Halo весит 534 г.

Elsight представила систему на выставке AUSA 2026. Компания позиционирует её для военных, служб безопасности и коммерческих операций, где важна устойчивая связь и навигация при помехах.

Источник: DroneDG