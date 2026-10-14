DJI выпустила беспилотный комплекс с заменой батареи за 25 секунд

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

DJI представила Dock 4 — первую автоматическую станцию для дронов с автоматической заменой батареи. Комплект из станции Dock 4, дрона Matrice 5TD и наземной станции DJI O4 в Китае стоит 167 999 юаней (около 2,11 млн рублей).

После посадки дрона станция меняет разряженную батарею за 25 секунд. Повторный вылет возможен в течение 45 секунд, при этом система не отключает питание. Время между миссиями сокращается с примерно 30 минут, необходимых для зарядки, до секунд.

Автор: DJI Источник: www.ithome.com

Matrice 5TD способен летать до 59 минут на одном заряде и развивать скорость до 21 м/с при движении по прямой. Станция поддерживает функцию автоматического реагирования: дрон может вылететь без присутствия оператора и передать данные с воздуха при чрезвычайной ситуации.

Дрон оснащен шестью модулями, включая длиннофокусную камеру, инфракрасный сенсор, лазерный дальномер и тепловизор. Камера с 11-кратным зумом распознает автомобильные номера на расстоянии до 400 м, а мелкие дефекты, такие как болты и штифты, — на расстоянии до 100 м. При разрешении 12 Мп точность картографирования достигает 10 см.

Автор: DJI Источник: www.ithome.com

Бортовая система искусственного интеллекта Matrice 5TD распознает до 17 типов объектов, включая автомобили, суда и дым. Для безопасности предусмотрены трехнаправленный миллиметровый радар, круговой лидар и шестинаправленная визуальная система, способные обнаруживать провода в темное время суток.

Дрон выдерживает безопасные взлет и посадку при ветре до 12 м/с. При превышении допустимой скорости ветра он снижает высоту и возвращается; в комплект также входит парашют с автоматическим или ручным срабатыванием.

Предзаказы на DJI Dock 4 уже принимают официальные партнеры DJI Enterprise в Китае. В стоимость комплекта не входят подписка на программное обеспечение, развертывание вне стандартных сценариев и дополнительные сервисные услуги.

Источник: IT Home

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