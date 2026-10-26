Sigma представила полнокадровую беззеркалку FP2 с поддержкой записи видео в 6K

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Компания Sigma официально анонсировала камеру FP2 — компактную полнокадровую беззеркалку, которая переопределяет подход к модульности в цифровой фотографии. Устройство поступит в продажу 11 ноября этого года с начальной ценой около 144 тысяч рублей за корпус без дополнительных аксессуаров.

Новинка построена на основе полнокадрового CMOS-сенсора разрешением 24,5 мегапиксела и сохраняет философию модульной конструкции. Видоискатель, рукоятка, горячий башмак и другие компоненты не входят в базовую комплектацию, но могут быть добавлены отдельно благодаря стандартным резьбовым отверстиям на корпусе. Такой подход позволил инженерам достичь компактных габаритов 112,8x69,9x41,8 миллиметра при весе 376 граммов без батареи и карты памяти.

Техническое оснащение FP2 ориентировано на профессиональные съёмки. Камера записывает видео в формате 6K при 60 кадрах в секунду с использованием полной площади матрицы. В режиме 4K доступна съёмка до 120 кадров в секунду с кропом или 60 кадров по всей ширине сенсора. Устройство поддерживает Apple ProRes RAW и профиль L-Log от Leica, обеспечивающий динамический диапазон до 14,1 ступени при записи в 4K. Для раскодирования ProRes RAW требуется подключение внешнего SSD напрямую через USB-порт.

Фотографические возможности включают серийную съёмку на скорости 20 кадров в секунду. Диапазон выдержки составляет от 30 до 1/25 600 секунды, а в ручном режиме может быть увеличен до пяти минут. Чувствительность ISO варьируется от 100 до 102 400 единиц с расширением вниз до ISO 6. Камера использует исключительно электронный затвор без механического аналога.

Система автофокуса сочетает фазовый и контрастный методы с поддержкой отслеживания людей, собак, кошек и птиц, включая их глаза. На задней панели расположен сенсорный экран диагональю 3,15 дюйма (около 8 сантиметров) с разрешением 2,1 миллиона точек, поддерживающий наклон на 90 градусов вверх и 45 градусов вниз.

Камера оснащена встроенной памятью объёмом 70 гигабайт, слотом SDXC с поддержкой UHS-II и портами HDMI 2.1 и два USB Type-C. Один USB-разъём работает по стандарту 2.0, второй использует USB 3.2 для более быстрой передачи данных. Аккумулятора хватает на примерно 370 фотографий или 130 минут видеозаписи.

Параллельно Sigma представила объектив 50 mm F1.4 CL DG Contemporary с металлическим корпусом и новым приводом автофокуса RDD. Устройство будет доступно для байонетов L-Mount и Sony E-mount. Полная комплектация FP2 с видоискателем обойдётся примерно в 180 тысяч рублей, аналогичная цена установлена и на комплект с объективом 50 mm F2 DG.

Источник: 4pda