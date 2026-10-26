Sigma представила полнокадровую беззеркалку FP2 с поддержкой записи видео в 6K

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Компания Sigma официально анонсировала камеру FP2 — компактную полнокадровую беззеркалку, которая переопределяет подход к модульности в цифровой фотографии. Устройство поступит в продажу 11 ноября этого года с начальной ценой около 144 тысяч рублей за корпус без дополнительных аксессуаров.

Новинка построена на основе полнокадрового CMOS-сенсора разрешением 24,5 мегапиксела и сохраняет философию модульной конструкции. Видоискатель, рукоятка, горячий башмак и другие компоненты не входят в базовую комплектацию, но могут быть добавлены отдельно благодаря стандартным резьбовым отверстиям на корпусе. Такой подход позволил инженерам достичь компактных габаритов 112,8x69,9x41,8 миллиметра при весе 376 граммов без батареи и карты памяти.

Автор: sigmaphoto Источник: press.sigmaphoto.com

Техническое оснащение FP2 ориентировано на профессиональные съёмки. Камера записывает видео в формате 6K при 60 кадрах в секунду с использованием полной площади матрицы. В режиме 4K доступна съёмка до 120 кадров в секунду с кропом или 60 кадров по всей ширине сенсора. Устройство поддерживает Apple ProRes RAW и профиль L-Log от Leica, обеспечивающий динамический диапазон до 14,1 ступени при записи в 4K. Для раскодирования ProRes RAW требуется подключение внешнего SSD напрямую через USB-порт.

Фотографические возможности включают серийную съёмку на скорости 20 кадров в секунду. Диапазон выдержки составляет от 30 до 1/25 600 секунды, а в ручном режиме может быть увеличен до пяти минут. Чувствительность ISO варьируется от 100 до 102 400 единиц с расширением вниз до ISO 6. Камера использует исключительно электронный затвор без механического аналога.

Автор: sigmaphoto Источник: press.sigmaphoto.com

Система автофокуса сочетает фазовый и контрастный методы с поддержкой отслеживания людей, собак, кошек и птиц, включая их глаза. На задней панели расположен сенсорный экран диагональю 3,15 дюйма (около 8 сантиметров) с разрешением 2,1 миллиона точек, поддерживающий наклон на 90 градусов вверх и 45 градусов вниз.

Камера оснащена встроенной памятью объёмом 70 гигабайт, слотом SDXC с поддержкой UHS-II и портами HDMI 2.1 и два USB Type-C. Один USB-разъём работает по стандарту 2.0, второй использует USB 3.2 для более быстрой передачи данных. Аккумулятора хватает на примерно 370 фотографий или 130 минут видеозаписи.

Автор: sigmaphoto Источник: press.sigmaphoto.com

Параллельно Sigma представила объектив 50 mm F1.4 CL DG Contemporary с металлическим корпусом и новым приводом автофокуса RDD. Устройство будет доступно для байонетов L-Mount и Sony E-mount. Полная комплектация FP2 с видоискателем обойдётся примерно в 180 тысяч рублей, аналогичная цена установлена и на комплект с объективом 50 mm F2 DG.

Источник: 4pda

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