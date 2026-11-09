One UI 9.5 превратит голосового помощника Bixby в агента искусственного интеллекта для выполнения автоматических задач в фоновом режиме

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Согласно новому отчету SamMobile, версия обновления операционной системы One UI 9.5 от Samsung может значительно улучшить голосового помощника Bixby, добавив в него возможности искусственного интеллекта.

One UI 9
One UI 9
Автор: Samsung Источник: news.samsung.com

Сотрудники издания SamMobile получили доступ к готовящейся к выпуску версии Bixby и обнаружили, что голосовой помощник может выполнять в фоновом режиме задачи, такие как бронирование отелей или планирование встреч.

В приложении Bixby появится возможность создавать периодически выполняемую задачу — она отображается на вкладке «Действия», доступ к которой открывается с боковой панели. Механизм создания периодически выполняемой задачи в Bixby выглядит достаточно незамысловатым. Сначала пользователь формулирует в чате с Bixby то, что собирается автоматизировать, а затем подтверждает введённое.

Версия голосового помощника Bixby в One UI 9.5
Версия голосового помощника Bixby в One UI 9.5
Автор: SamMobile Источник: www.androidauthority.com

Если задача создана подобным образом, на странице «Действия» её разрешается закрепить, убрать либо поставить на паузу. Обладатели устройств Galaxy вдобавок получат возможность открыть чат, где запрос на задачу был сделан впервые, а также посмотреть журнал активности — там отражается состояние задачи с того момента, как она была настроена.

Скорее всего, One UI 9.5 представят вместе с серией смартфонов Galaxy S27, чей выход намечен на начало 2027 года, хотя точная дата не раскрыта.

Источник: androidauthority

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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